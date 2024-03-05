Сезон стартовал в Гобустане - ФОТО

Состоялась гонка открытия шоссейного велосипедного сезона.

Как сообщает İdman.biz, всего в турнире, организованном Министерством молодежи и спорта и Федерацией велосипедного спорта Азербайджана, который прошел на территории Гобустанского заповедника, приняли участие 97 спортсменов.

В групповой эстафете мужчины и юноши преодолели 15 км, юноши до 15 и 17 лет, а также женщины - 10 км, юноши до 15 лет - 30 км, юноши до 17 лет - 36 км.

Максим Поликарпов (РОЭКИУГВМ, 25.50.03) среди мужчин и юношей в возрастной категории Элита/U23 в индивидуальной эстафете, Рашад Алиев (РОЭКИУГВМ, 16.41.55) в соревнованиях юношей до 17 лет, Ройал Асланов (РОЭКИУГВМ , 18.58.30) в борьбе юношей до 15 лет заняли первые места. Среди женщин первой стала Милана Халилова (РОЭКИУГВМ, 20.01.49).

Рашад Алиев (РОЭКИУГВМ, 1.02.25) и Умид Исмайлов (РОЭКИУГВМ, 59.07) заняли первое место в групповом соревновании среди юношей до 17 лет.

Победителям были вручены медали, дипломы и ценные подарки.

İdman.biz