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Проведены технические курсы для тренеров по велоспорту - ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
1 Декабря 2023 16:22
Проведены технические курсы для тренеров по велоспорту - ФОТО

Подведены итоги технических курсов для тренеров по велоспорту, организованных при поддержке Международного олимпийского комитета и Международного союза велосипедистов, при организации Национального Олимпийского комитета Азербайджана и Федерации Азербайджана по велоспорту.

В церемонии закрытия, состоявшегося в Республиканском велотреке, приняли участие вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде и президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев.

По окончании курса, состоявшего из теории и практики, в котором приняли участие 18 человек при условии гендерного равенства, участникам были вручены сертификаты.

Тем, кто успешно прошел курсы, было сказано, что для развития велоспорта необходимы опытные тренеры, и их услуги будут использоваться в этом направлении.

При организации НОК и поддержке Международного олимпийского комитета технические курсы по велоспорту проводятся в 4-й раз. Два из них были тренировочными уровнями LEVEL-1 и два - LEVEL-2.

В курсах приняли участие 80 тренеров, при условии гендерного равенства.

Отметим, что технический курс международного уровня LEVEL-1 по велоспорту провела эксперт международного уровня, генеральный секретарь Федерации Эльнара Мусаева.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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