Рауф Мамедов преследует Магнуса Карлсена в Карлсруэ

В немецком городе Карлсруэ продолжается престижный международный шахматный фестиваль Grenke Chess, передаёт İdman.biz.

По итогам семи туров азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов набрал 6 очков и занимает вторую строчку турнирной таблицы, уступая лишь Магнусу Карлсену, у которого 7 баллов.

В параллельном соревновании, проходящем в рамках того же фестиваля, ещё один представитель Азербайджана — Магомед Мурадлы — также демонстрирует уверенную игру. На его счету 6 очков, и он занимает третье место после семи туров.

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