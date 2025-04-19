19 Апреля 2025
RU

Азербайджанский шахматист — в числе лидеров турнира в Германии

Шахматы
Новости
19 Апреля 2025 01:23
10
Азербайджанский шахматист — в числе лидеров турнира в Германии

Азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов демонстрирует 100-процентный результат и входит в число лидеров турнира Grenke Chess Festival в Германии.

Как передает İdman.biz, Мамедов одержал три победы в первых трёх турах, обыграв соперников из Словакии, Швеции и Польши. Он делит 1–14-е места, а по дополнительным показателям занимает вторую строчку.

В свою очередь, Шахрияр Мамедъяров набрал 1,5 очка в трёх турах и занимает 107-е место.

Тем временем Магомед Мурадлы и Эльтаж Сафарли, выступающие в Grenke Chess Open, продолжают успешно играть. Победив всех соперников в первых трёх турах, они также вошли в число 51 лидера турнира.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Рауф Мамедов: "Для меня большая честь встретиться с легендарным шахматистом"
18 Апреля 16:56
Шахматы

Рауф Мамедов: "Для меня большая честь встретиться с легендарным шахматистом"

Чемпион Азербайджана оценил свои шансы в партиях с индийским соперником
Гюнай Мамедзаде: "Надеюсь хорошо сыграть в "Битве чемпионов"
18 Апреля 16:19
Шахматы

Гюнай Мамедзаде: "Надеюсь хорошо сыграть в "Битве чемпионов"

Чемпионка Азербайджана рассказала, что уже встречалась с соперницей
Шахрияр Мамедъяров вплотную приблизился к мировой десятке
17 Апреля 21:36
Шахматы

Шахрияр Мамедъяров вплотную приблизился к мировой десятке

Азербайджанский шахматист прибавил более двух пунктов и поднялся на две позиции
Чемпион Европы сыграет на Baku Open
17 Апреля 14:59
Шахматы

Чемпион Европы сыграет на Baku Open

В рамках фестиваля состоятся три турнира
"Битва чемпионов" в Музее ковра - Рауф Мамедов против Вишванатана Ананда
17 Апреля 14:12
Шахматы

"Битва чемпионов" в Музее ковра - Рауф Мамедов против Вишванатана Ананда

Победитель турнира определится по сумме результатов турниров в рапиде и блице
Представлен ролик Chess Tour Azerbaijan - ВИДЕО
16 Апреля 13:24
Шахматы

Представлен ролик Chess Tour Azerbaijan - ВИДЕО

В рамках проекта, реализуемого в этом году, в стране будет организовано 8 международных шахматных соревнований

Самое читаемое

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!
16 Апреля 16:22
Мировой футбол

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!

Ждать ли новичков в Лиге чемпионов?
"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ
16 Апреля 11:03
Мировой футбол

"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ

Разгром от "Арсенала" не приговор?
Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ
16 Апреля 16:52
Дзюдо

Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ

Главная цель - развитие дзюдо в стране
Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО
16 Апреля 12:01
Гимнастика

Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО

С 18 апреля все внимание будет приковано к Национальной арене гимнастики, где грации из 39-ти стран покажут свое мастерство