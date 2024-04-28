Фаталиева сделала еще один шаг к победе на ЕВРО

На острове Родос проходит чемпионат Европы по шахматам среди женщин.

Как сообщает İdman.biz, восьмой тур был ознаменован азербайджанским дерби: Гюнай Мамедзаде сыграла вничью с Ханым Баладжаевой.

Лидерство сохранила Ульвия Фаталиева, обыгравшая Алисию Сливичку (Польша). Она оторвалась от ближайших преследовательниц уже на одно очко.

Результаты восьмого тура:

Алисия Сливичка (Польша) - Ульвия Фаталиева 0:1

Ханым Баладжаева - Гюнай Мамедзаде 0,5:0,5

Йованка Хуска (Англия) - Говхар Бейдуллаева 0,5:0,5

Сабина Ибрагимова - Марьям Мкртчан (Армения) 1:0

Гюльнар Мамедова - Сусанна Габоян (Армения) 1:0

Ольга Бабий (Украина) - Нармин Абдинова 0,5:0,5

Белла Хотенашвили (Грузия) - Аян Аллахвердиева 0,5:0,5

Сабина Рзалы - Гюнелай Айдын (Турция) 1:0

Мария-Анна Стефаниди (Греция) - Ляман Гаджиева 1:0

Положение после восьми туров: 1. Ульвия Фаталиева - 7,5 очков, 2. Наталья Букса (Украина), 3. Ирина Булмага (Румыния) - по 6,5, 6. Ханым Баладжаева, 7. Гюнай Мамедзаде - по 6.

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