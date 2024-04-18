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"Если мы сделаем это внезапно, то можем потерять свой эффект на Олимпиаде" - ИНТЕРВЬЮ

Бокс
Интервью
18 Апреля 2024 11:19
"Если мы сделаем это внезапно, то можем потерять свой эффект на Олимпиаде" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz боксера сборной Азербайджана Магомеда Абдуллаева (+92 кг).

- Сегодня стартует чемпионат Европы. Вы готовились к соревнованиям в Софии. Как бы вы оценили сборы?

- ⁠Наши тренировки прошли очень хорошо. Увеличение опыта в таких сборах является одним из важнейших и основополагающих факторов нашей физической подготовки. Моя главная цель - поехать на летние Олимпийские игры Париж-2024 полностью готовым.

- У вас, как у олимпийца, тоже есть специальная подготовка. На чем вы сосредоточились в Болгарии?

- ⁠Для участия в чемпионате Европы я прошел базовую техническую и тактическую подготовку. Я должен правильно использовать свою скорость. Но после окончания чемпионата мне предстоит сесть за сильную физическую подготовку и пополнить свою базу.

- Какая будет цель на чемпионате Европы?

- ⁠Участие в этих соревнованиях перед Олимпиадой очень важно. Потому что такие чемпионаты делают людей сильнее. Я верю, что покажу хороший результат и буду сильно бороться на этом соревновании. Конечно, после травм и лечения мне придется немного бороться. Но я сделаю все возможное для лучшего.

- ⁠Значит, после чемпионата Европы тоже планируются изменения в подготовке к Парижу-2024?

- Да, после этого турнира все ускорится. Мы медленно продвигаемся к тому, чтобы прийти в полную форму. Потому что, если мы сделаем это внезапно, это может потерять свой эффект на Олимпийских играх. По этой причине мы готовимся более тщательно. Я верю, что поеду в Париж в очень хорошей форме и полностью готовым.

- Уже известны несколько ваших соперников на Играх. Кого из них вы бы выделили?

- ⁠Все противники сильны. На Олимпийских играх не бывает слабых спортсменов. Поэтому я уважаю каждого из них. Надо проанализировать каждого из них, чтобы хорошо бороться.

- ⁠Цель еще рано говорить или можно?

- Конечно, мечта каждого, кто собирается на эти соревнования, - золотая медаль. Моя самая большая мечта - подняться на самую высокую ступень пьедестала на Олимпийских играх. На это я возлагаю большие надежды.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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