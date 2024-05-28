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Наша сборная будет готовиться к матчу с Арменией в Сербии

Баскетбол
Новости
28 Мая 2024 11:36
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Наша сборная будет готовиться к матчу с Арменией в Сербии

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 отправилась на сборы.

İdman.biz сообщает, что наша команда будет готовиться в Нови-Саде (Cербия).

Ожидается, что к команде, в составе которой Амиль Хамзаев, Заур Пашаев, Джабраил Акперов, Эндер Поладханлы и Кямран Мамедов, в ближайшие дни присоединится Джордан Дэвис. Окончательная команда из 4 человек, которая будет выбрана из этих баскетболистов, будет определена в конце подготовительного процесса. Основная цель сборов, которые продлятся до 7 июня, - подготовка к отборочному этапу Кубка Европы, который пройдет 8-9 июня в Приштине (Косово).

Отметим, что в группе Б отборочного этапа наша сборная встретится с Косово, Кипром, Албанией и Арменией.

İdman.biz

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