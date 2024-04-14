Азербайджан против Венгрии в полуфинале лицензионного турнира

В Гонконге подходит к концу лицензионный турнир по баскетболу в формате 3х3.

Как сообщает İdman.biz, женская сборная Азербайджана, впервые оспаривающая вакансию на Летние Игры, в полуфинале сыграет с Венгрией. По итогам группового этапа наш коллектив в составе Дины Ульяновой, Тиффани Хейс, Александры Молленхауэр и Мерседес Уолкер занял второе место, тогда как Венгрия стала победительницей своей группы.

В другом полуфинале сыграют Нидерланды и Польша.

Отметим, что на первом этапе соревнования сборная Азербайджана обыграла Чили (17:14) и Монголию (13:12), уступив Нидерландам (11:15).

В Гонконге разыгрывается одна лицензия на Олимпиаду.

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