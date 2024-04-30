Объявлено время матчей сборных Азербайджана с Арменией

Объявлен календарь молодежного и юношеского чемпионата Европы по баскетболу, который пройдет в 2024 году.
Как сообщает İdman.biz, определено время матчей группового этапа пяти сборных Азербайджана.
Мужская сборная U-20 сыграет в дивизионе B. В дивизионе С будут соревноваться как мужские, так и женские сборные U18 и U16.
Три наши команды встретятся в группе с Арменией. 9 июля сборная девушек U-16, 18-го - юноши U18 и девушки того же возраста - 25-го.
Мужчины
U-20, дивизон B
Питешть (Румыния), группа B
I тур, 12 июля
Португалия - Азербайджан
II тур, 13 июля
Азербайджан - Великобритания
III тур, 14 июля
Ирландия - Азербайджан
IV тур, 17 июля
Азербайджан - Нидерланды
U-18, дивизон С
Эльбасан (Албания), группа Б
I тур, 23 июля.
Армения - Азербайджан
II тур, 24 июля
Азербайджан - Молдова
III тур, 25 июля
Монако - Азербайджан
У-16, дивизия С
Тирана (Албания), Группа А
I тур, 9 июля
Албания - Азербайджан
II тур, 10 июля
Азербайджан - Молдова
III тур, 11 июля
Азербайджан - Мальта
Женщины
U-18, дивизия С
Приштина (Косово), группа B
I тур, 23 июля.
Албания - Азербайджан
II тур, 24 июля
Азербайджан - Грузия
III тур, 25 июля
Армения - Азербайджан
У-16, дивизион С
Гибралтар, Группа А
I тур, 9 июля
Армения - Азербайджан
II тур, 10 июля
Азербайджан - Грузия
III тур, 11 июля
Азербайджан - Кипр
İdman.biz