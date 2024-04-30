Объявлено время матчей сборных Азербайджана с Арменией

Объявлен календарь молодежного и юношеского чемпионата Европы по баскетболу, который пройдет в 2024 году.

Как сообщает İdman.biz, определено время матчей группового этапа пяти сборных Азербайджана.

Мужская сборная U-20 сыграет в дивизионе B. В дивизионе С будут соревноваться как мужские, так и женские сборные U18 и U16.

Три наши команды встретятся в группе с Арменией. 9 июля сборная девушек U-16, 18-го - юноши U18 и девушки того же возраста - 25-го.

Мужчины

U-20, дивизон B

Питешть (Румыния), группа B

I тур, 12 июля

Португалия - Азербайджан

II тур, 13 июля

Азербайджан - Великобритания

III тур, 14 июля

Ирландия - Азербайджан

IV тур, 17 июля

Азербайджан - Нидерланды

U-18, дивизон С

Эльбасан (Албания), группа Б

I тур, 23 июля.

Армения - Азербайджан

II тур, 24 июля

Азербайджан - Молдова

III тур, 25 июля

Монако - Азербайджан

У-16, дивизия С

Тирана (Албания), Группа А

I тур, 9 июля

Албания - Азербайджан

II тур, 10 июля

Азербайджан - Молдова

III тур, 11 июля

Азербайджан - Мальта

Женщины

U-18, дивизия С

Приштина (Косово), группа B

I тур, 23 июля.

Албания - Азербайджан

II тур, 24 июля

Азербайджан - Грузия

III тур, 25 июля

Армения - Азербайджан

У-16, дивизион С

Гибралтар, Группа А

I тур, 9 июля

Армения - Азербайджан

II тур, 10 июля

Азербайджан - Грузия

III тур, 11 июля

Азербайджан - Кипр

İdman.biz