"НТД" и "Гянджа" одержали победы в плей-ин АБЛ - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

В плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги состоялись очередные матчи.

Как сообщает İdman.Biz, "НТД" обыграл "Сумгайыт" со счетом 121:107. Встреча прошла в Бакинском дворце спорта.

Ранее в рамках игрового дня "Гянджа" уверенно победила "Лянкяран" - 91:55.

Также в предыдущих матчах "Нахчыван" оказался сильнее "Серхедчи" (98:87), а "Шеки" обыграл "Губу" (101:89).

Отметим, что ответные встречи между командами пройдут 6-7 апреля.

"Гянджа" одержала уверенную победу над "Лянкяраном" в плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла в Гянджа Олимпийском спортивном комплексе и завершилась со счетом 91:55 в пользу хозяев.

Позже в этот день состоится еще один матч. NTD "Сумгайыт" сыграет в Бакинском дворце спорта, начало - в 16:00.

В Азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоятся два матча стадии плей-ин.

Как сообщает İdman.Biz, игровой день начнется встречей между "Гянджа" и "Лянкяран".

Матч пройдет в Олимпийском спортивном комплексе Гянджи и начнется в 14:00.

Во второй игре дня "НТД" встретится с "Сумгайыт". Встреча пройдет в Бакинском дворце спорта и стартует в 16:00.

Отметим, что в предыдущих матчах "Нахчыван" обыграл "Серхедчи" со счетом 98:87, а "Шеки" оказался сильнее "Губа" - 101:89. Ответные встречи между командами состоятся 6-7 апреля.