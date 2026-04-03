Баскетбольные клубы "Шеки" и "Нахчыван" начали с побед в плей-ин - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджанской баскетбольной лиге стартовал этап плей-ин.
Как передает İdman.Biz, "Нахчыван" в первом матче оказался сильнее "Серхедчи" - 98:87 (22:19, 20:14, 30:17, 26:37).
Самым результативным игроком встречи стал Уэйн Арнольд, набравший 24 очка.
17:33
В Азербайджанской баскетбольной лиге стартовал этап плей-ин.
Как сообщает İdman.Biz, в первом матче дня "Губа" уступила "Шеки".
Встреча, прошедшая в Олимпийском спортивном комплексе Губы, завершилась победой гостей со счетом 101:89.
Вторая игра дня состоится в 19:00. "Нахчыван" и "Серхедчи" встретятся в Бакинском дворце спорта.
10:19
Сегодня стартует стадия плей-ин в Азербайджанской баскетбольной лиге.
Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день запланированы два матча.
15:00. "Губа" - "Шеки"
Олимпийский спортивный комплекс Губы
19:00. "Нахчыван" - "Серхедчи"
Бакинский дворец спорта