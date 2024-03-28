Определено время церемонии награждения чемпиона Азербайджана

Определилось время церемония награждения чемпиона Азербайджана.

Об этом Idman.biz сообщили в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги.

Если "Карабах" обеспечит себе чемпионство в 28-м туре премьер-лиги Азербайджана, то не получит свою награду в тот же день.

Если завтра в матче с «Кяпазом» команда Гурбана Гурбанова оформит титул, то, скорее всего, она получит трофей в своей последней домашней игре против «Туран-Товуза». Она придется на XXXV тур и состоится 19 мая.

Отметим, что "Карабах", занимающий 1-е место с 66 очками, завоюет титул чемпиона Азербайджана в третий раз подряд и в 11-й раз в истории, если завтра не проиграет "Кяпазу".

Банучичек Гусейнли

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