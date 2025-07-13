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Кто правит летним рынком: рейтинг трансферной активности клубов Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июля 2025 10:41
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Кто правит летним рынком: рейтинг трансферной активности клубов Азербайджана

Летний рынок в азербайджанском футболе превратился в оживленный базар. Одни команды меняют половину состава, другие ограничиваются косметическими штрихами.

Абсолютным рекордсменом по числу сделок стал «Шамахы». У клуба 19 перемещений: восемь новичков и одиннадцать потерь. Руководство явно нажало кнопку «перезагрузка», перекроив атакующую линию и одновременно разгрузив платежную ведомость.

Лишь чуть скромнее выглядел «Нефтчи». У бакинцев 18 операций, но баланс отрицательный — минус шесть игроков: шесть пришли, двенадцать ушли. «Кяпаз» с шестнадцатью трансферами тоже встряхнул состав, причем главным образом за счет массового исхода (четыре прихода против двенадцати уходов).

В группе активных также «Имишли» (пятнадцать сделок, минус семь по числу футболистов), «Сабах» и «Карван» (по четырнадцать). «Сабах» при этом единственный из этой троицы, кто ушел в плюс: плюс два игрока.

«Туран-Товуз» провел тринадцать операций, потеряв десять исполнителей и взяв троих. «Араз-Нахчыван» тоже уложился в одиннадцать сделок, почти сохранив паритет — шесть на пять. У «Габалы» аналогичные одиннадцать перемещений, но итог — легкий минус (четыре покупки, семь продаж).

Самой пассивной тройкой межсезонья стали действующий чемпион «Карабах», а также «Зире» и «Сумгайыт» — ровно по десять операций. В Агдаме идеальная симметрия — пять на пять: костяк сохранен, фланги усилены Даней Болтом и Педро Бикальо. «Зире» добавил шестерых новичков, расставшись только с четырьмя, подчеркивая амбиции в борьбе за еврокубки. «Сумгайыт», наоборот, потерял восемь человек и подписал лишь двоих — самый скромный приток кадров в Премьер-лиге.

По чистому балансу лучшими «пополнителями» можно считать «Зире» и «Сабах» (плюс два), а главными «распродавцами» — «Кяпаз» и «Карван» (минус восемь).

Окно еще не захлопнулось, но уже видно: кто-то строит новую команду с нуля, кто-то полирует прошлогодний механизм, а осторожная тройка надеется на сыгранность. На длинной дистанции именно свежая кровь нередко решает судьбу таблицы — сезон покажет, чья стратегия окажется верной.

İdman.biz

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