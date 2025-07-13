Опытный голкипер покинул "Шамахы": "Мы не смогли договориться об условиях"

Опытный голкипер Кямал Байрамов объявил об уходе из клуба "Шамахы", за который выступал с января текущего года, передает İdman.biz.

"Как вы знаете, я в последнее время больше работал в качестве тренера вратарей. С Айханом Аббасовым мы проработали вместе восемь лет. Мы провели переговоры, но не смогли договориться по условиям, и приняли такое решение. Сейчас я отдыхаю, никаких обсуждений с другими клубами не веду", — заявил в интервью Sport24.az Байрамов.

Отметим, что голкипер также выступал за "Туран Товуз", "Сабах", "Зире", AZAL, "Араз-Нахчыван", "Ряван", "Хазар-Ленкорань", "Мугань" и "Нефтчи".

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