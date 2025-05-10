Джейхун Султанов: "Махиру Эмрели не 20 лет, чтобы думать о перспективах"

«Не стоит слишком часто менять команду».

Об этом İdman.biz заявил ветеран футбола Джейхун Султанов.

Он прокомментировал уход нападающего сборной Азербайджана Махира Эмрели из немецкого клуба второй бундеслиги «Нюрнберг» по окончании сезона. По словам Султанова, причины, по которым футболист пошел на этот шаг, могут быть разными:

«Мы не в курсе того, что происходит внутри, поэтому не можем давать конкретных комментариев. Однако связывать это с желанием развития не представляется реалистичным. Махиру не 20 лет, чтобы думать о перспективах и предпринимать такие шаги для развития. Я думаю, что сейчас Махир движется туда, где ему будет хорошо, где его устроят финансовые условия. Опять же, он сам принимает решение. Если бы он в свое время принял правильное решение и остался в клубе, то, наверное, сегодня играл бы в первой Бундеслиге. Это футбольная карьера, и у каждого свои мысли».

Султанов также затронул вопрос о том, где Эмрели продолжит свою карьеру дальше:

«Если он вернется в Азербайджан, это не пойдет ему на пользу. Махир может играть и в более сильных лигах. Например, корейский и китайский чемпионаты превосходят наши. В целом, я бы посоветовал Махиру возвращение в Азербайджан как последний вариант».

Отметим, что, как сообщается, клуб Бундеслиги «Санкт-Паули» проявляет интерес к 27-летнему нападающему, который покинет «Нюрнберг».

Айтадж Сахяд

İdman.biz