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Агасалим Мирджавадов: "Пусть придут на дерби, посмотрим, любят ли они футбол"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Апреля 2025 15:21
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Агасалим Мирджавадов: "Пусть придут на дерби, посмотрим, любят ли они футбол"

«Считаю, что нас ждет напряженный и интересный матч».

Об этом İdman.biz заявил футбольный тренер Агасалим Мирджавадов.

Опытный специалист прокомментировал предстоящий матч «Карабах» - «Нефтчи», который состоится в рамках XXXI тура Премьер-лиги Мисли. Он отметил, что в этой игре команды не борются за очки:

«Карабах» уже обеспечил себе чемпионство. «Нефтчи» же недостаточно силен, чтобы бороться за четвертое место. В настоящее время команда сосредоточена на Кубке Азербайджана. В любом случае, чтобы нормально сыграть в кубке, нужно нормально сыграть и в чемпионате. Что касается результата, то победу одержит «Карабах». В этом нет никаких сомнений. Обе команды 23 апреля сыграют в Кубке Азербайджана. Поэтому некоторые игроки могут пропустить сегодняшний матч. Но я бы хотел, чтобы тот, кто выйдет, сыграл хорошо».

Мирджавадов подчеркнул, что азербайджанское дерби занимает уникальное место в футбольной истории страны: «С 1992 года и по сей день игра «Карабах» - «Нефтчи» считается дерби и отличается напряженностью. Болельщики, тренеры, игроки проявляют интерес к этому матчу. Именно в таких играх происходит развитие. Я ожидаю сегодня интересной борьбы. Главное, чтобы болельщики пришли на стадион. Должно прийти не менее пяти-десяти тысяч человек, чтобы мы увидели, что болельщики любят футбол».

Он сказал, что болеет за обе команды: «Нефтчи» - команда моего родного города. Я там родился, играл, работал. За время моей работы в «Карабахе» у нас было много интересных и памятных дней. Желаю обеим командам успеха. Особенно в Европе».

Отметим, что стартовый свисток матча «Карабах» - «Нефтчи», который состоится сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, прозвучит в 20:00.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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