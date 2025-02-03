Черная полоса "Карабаха": четыре поражения подряд

У «Карабаха» полоса неудач.

İdman.biz сообщает, что команда Гурбана Гурбанова проиграла последние четыре игры.

Агдамская команда проиграла ФКСБ и «Олимпиакосу» в Лиге Европы, а также «Туран Товузу» и «Зиря» в Премьер-лиге Мисли по футболу. Таким образом, команда впервые в этом сезоне не заработала в двух матча чемпионата ни одного очка. «Карабах», чья серия поражений достигла четырех матчей, также обращает на себя внимание недостатками в защите.

В трех из четырех проигранных матчей агдамская команда пропустила три гола. Это произошло в последних двух встречах. Она пропустила три гола дважды подряд, оба раза на выезде.

В целом 2025 год выявил проблемы во вратарской линии и обороне «Карабаха». Команда Гурбанова, одержавшая одну победу и проигравшая четыре матча из пяти, даже в победной игре пропустила дважды. Чемпион Азербайджана в последних пяти матчах пропустил два и более мячей. Всего в этих играх «Карабах» пропустил 13 мячей.

Игры «Карабаха» в 2025 году

17 января, Премьер-лига Мисли

«Карабах» – «Шамахы» – 3:2

23 января, Лига Европы

«Карабах» – ФКСБ – 2:3

26 января, Премьер-лига Мисли

«Карабах» – «Туран Товуз» – 1:2

30 января, Лига Европы

Олимпиакос – Карабах – 3:0

2 февраля, Премьер-лига Мисли

«Зиря» – «Карабах» – 3:2

Отметим, что последний матч, в котором агдамская команда пропустила менее двух голов, был 22 декабря 2024 года. В тот день «Карабах» обыграл «Араз-Нахчыван» со счетом 2:0.

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