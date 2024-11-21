Джахангира Гасанзаде отстранят, кандидаты на его место известны

В январе один из функционеров, занимающий руководящую должность в АФФА, будет отстранен от должности.

Как сообщает İdman.biz, по информации, полученной Sport24.az, руководство расстанется с техническим директором ассоциации Джахангиром Гасанзаде, поскольку оно недовольно его работой.

Причиной тому стали плохие выступления сборных разных возрастных групп под руководством Гасанзаде на международных турнирах.

Уже известно, кто его заменит. По предоставленной сайту информации, на вакантную должность есть два кандидата, и оба они работают в "Сабахе". Речь идет об Игоре Пономареве, спортивном директоре «сов», члене правления, и Адино Мустеданагиче, хорватском координаторе академии.

İdman.biz