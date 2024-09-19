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"Постараюсь вернуться в сборную"

Азербайджанский футбол
Интервью
19 Сентября 2024 12:18
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"Постараюсь вернуться в сборную"

Интервью футболиста "Араз-Нахчыван" Бахтияра Гасанализаде сайту İdman.biz

- После года в Турции вы вернулись в нашу страну. Как вы оцениваете свое выступление в «Араз-Нахчыване»?

- Свое выступление в «Араз-Нахчыване» я оцениваю нормально. Пока еще слишком рано давать точную оценку. Я сыграл всего 6 игр, постараюсь сыграть лучше в следующих турах.

- Трудно было снова привыкнуть к Премьер-лиге?

- Никаких трудностей после возвращения из Турции у меня не возникло. Потому что я вернулся на родину. До прихода в эту команду я был знаком со многими игроками. Поэтому моя адаптация прошла легко.

- Когда вы играли в «Тузласпоре», вас пригласили в сборную. Как вы думаете, вашего выступления в нахчыванском клубе будет достаточно, чтобы вас снова пригласили в сборную?

– Конечно, приглашение в сборную - одно из моих главных желаний. Постараюсь улучшить свое выступление в команде, чтобы меня снова могли вызвать в сборную.

- Продолжим разговор о Турции. Как вы считаете, почему наши игроки там неудачно выступают?

- Я бы не сказал, что они выступают неудачно. Вусал Искендерли играет за «Болуспор». Если бы он играл плохо, они бы его не оставили. Джошгун Диниев участвовал во многих играх и был вызван в сборную. В этом году он перешёл в другую хорошую команду «Бандырмаспор». Возможно, бывают и неудачные игры. Но в целом их выступление не является неудачным.

- Вы сыграете на выезде с «Туран-Товузом» в VII туре Премьер-лиги Мисли. Чего вы ожидаете от этого матча?

- «Туран Товуз» - хорошая команда. Их результаты очевидны. Мы ожидаем, что это будет тяжелая игра. Мы готовимся всеми силами, чтобы добиться хорошего результата и порадовать наших болельщиков.

Эмин Ага

İdman.biz

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