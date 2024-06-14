İdman.biz сообщает, что Хелсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, в беседе с «РБ Спорт» высказался о будущем своего клиента в российском клубе.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что азербайджанский «Карабах» сделал «Краснодару» предложение по трансферу Боржеса.

«Интерес к Кади есть от многих клубов, но официальное предложение есть только от «Карабаха». Вам нужно теперь спросить у «Краснодара», примут ли они его или нет», - сказал агент.

В нынешнем сезоне Кади Боржес провел за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, в основном выходя на замену. «Быки» стали серебряными призерами чемпионата России.

Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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