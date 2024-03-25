Шахруддин Магомедалиев: "Если болельщики не приходят на игры, виноваты мы" - ИНТЕРВЬЮ

Вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев дал интервью после матча против Болгарии.

Как сообщает İdman.biz, он прокомментировал выступление команды в рамках проекта «FİFA series - Edition 2024».

- Первую игру мы провели против сборной Монголии. Давайте признаем, что уровень соперника был совсем не высоким. Мы больше хотели встретиться с таким сильными соперниками, как Болгария. Хоть мы и создали много моментов для взятия ворот в этом матче, нам удалось отличиться в концовке. Излишне говорить, что в конце концов мы спасли игру. Они были более оборонительными и полагались на контратаки. Мы могли бы даже победить.

- Что эти две игры принесли Азербайджану?

- Сегодняшняя игра придала Азербайджану уверенность в своих силах. Мы показали, что можем играть против сильных соперников. Мы доказали это в матчах со Швецией и Австрией. Правда, мы проиграли сборной Бельгии с крупным счетом. Это может случиться со многими командами. Но нынешний состав достаточно силен. В частности, наши игроки, выступающие за команду "Карабах", хорошо играли против "Браги" и "Байера". Члены команды, такие как Эльвин и Торал, сражались лицом к лицу с сильными противниками. Нам нужно верить. Мне бы хотелось, чтобы больше болельщиков пришло на стадион и поддерживало нас. Правда, фанатов в этом тоже нельзя винить. Все зависит от нас. Необходимо добиться лучших результатов и заставить их прийти на стадион.

- По вашему мнению, в чем причина того, что болельщики не приходят на стадионы?

- Мы - первая причина. Если болельщики не приходят на игры, это наша вина. В качестве примера могу привести «Карабах». По мере того, как команда добивается лучших результатов, болельщики заполняют трибуны. Сегодня, в мороз, я бы сам предпочел посидеть дома перед телевизором и посмотреть футбол. Я не виню их.

- Грузия не добилась того, что мы сделали на клубном уровне. Вместо этого их команда может поехать на чемпионат Европы.

- Мы не отстаем от них. Мы даже не слабее Казахстана. Это требует некоторого времени. Это требует многого. Если мы посмотрим на сборную Грузии, то все игроки играют за рубежом.

- Наши игроки выступают и за пределами страны...

- Посмотрите клубы, в которых они играют. Есть игроки, которые играют в ведущих чемпионатах Европы. Нам нужно немного времени.

– Что изменилось в команде после ухода Де Бьязи?

- Ариф Асадов работал с итальянским специалистом. Сегодня наставник также использует тактические ходы Де Бьязи. Как и раньше, мы предпочли тактику 4-2-1-3. Правда, главный тренер внес некоторые дополнения. Сегодня мы провели хорошую игру.

- Когда вы смотрите игры «Карабаха», вам не жаль, что вы покинули команду?

- Нет. Конечно, я очень рад успеху «Карабаха». В частности, я смотрел домашний матч против «Браги» со своими одноклубниками. Он чувствовал мое волнение.

- Иногда вы сталкиваетесь с критикой, когда совершаете ошибки. Как вы к этому относитесь?

– Позиция вратаря такова, что любая ошибка привлекает внимание. И я люблю рисковать. Я осознаю свои ошибки. Ошибку в игре против «Викрории» (Пльзень) до сих пор сложно забыть. Я действительно совершил серьезную ошибку. Другие трудно объяснить. Иногда я пропускал мячи, которе бы отбил даже после 100 таких ударов.

- Гурбан Гурбанов всегда вас поддерживал. А как в этом плане ситуация в «Адане Демирспоре»?

- Это огромная разница. Наставника Гурбана Гурбанова нельзя сравнивать ни с кем другим. И как человека, и как тренера. Не только я, но и все о нем так думают. Вы не следите за тренировочным процессом. После неудачных результатов он оказал каждому особую поддержку.

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