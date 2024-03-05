Два травмированных в "Араз-Нахчыване"

«Араз-Нахчыван», отдыхавший 2 дня после игры с «Сабахом», сегодня возобновил тренировки.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба представителя Премьер-лиги.

Тренировочный процесс проходил на Бакинском Олимпийском Стадионе. Аксель Нгандо и Орхан Алиев, получившие легкие травмы, в тренировке не участвовали. Будут ли они готовы к матчу с «Туран Товузом» или нет, выяснится в ближайшие дни.

Отметим, что матч «Туран Товуз» - «Араз-Нахчыван» состоится 10 марта на городском стадионе Товуза.

İdman.biz