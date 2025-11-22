Более 13 тысяч зрителей посетили два матча Мисли Премьер-лиги Азербайджана- ФОТО

В рамках XII тура Мисли Премьер-лиги 21 ноября состоялись два матча, которые в общей сложности посетили более 13 тысяч болельщиков. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональнаю футбольную лигу (ПФЛ).

На стадионе имени Мехти Гусейназаде в Сумгайыте встречу "Сумгайыт" - "Карабах" посмотрели 9100 зрителей. Матч завершился победой агдамской команды со счетом 4:2.

Еще 4000 болельщиков присутствовали на игре "Карван-Евлах" - "Кяпаз", прошедшей на городском стадионе Евлаха. Встреча завершилась победой гянджинского клуба со счетом 2:1.

İdman.Biz