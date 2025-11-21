Гурбан Гурбанов прокомментировал пародию на себя от "Бу шехерде" - ВИДЕО

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов впервые прокомментировал сценку о себе, представленную коллективом "Бу шехерде", сообщает İdman.Biz.

"Не хочу вмешиваться в чью-то работу. Такие вещи я почти не смотрю. Желаю им успехов", - заявил Гурбанов на пресс-конференции.

Напомним, что пародия, показанная 15 ноября в Центре Гейдара Алиева, вызвала широкие обсуждения в социальных сетях. Зрители разделились во мнениях: одни сочли эпизод сатирой, другие посчитали, что образ тренера был представлен неуместно.

İdman.Biz