Саша Илич: "Карабах" не нуждается в помощи арбитров"

Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич прокомментировал поражение своей команды в матче XII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Карабаха" (2:4), передает İdman.Biz.

Илич поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что игра получилась зрелищной: "Спасибо болельщикам, на стадионе была прекрасная атмосфера. Поздравляю "Карабах" и желаю им удачи в матче с "Наполи". Сегодня получился красивый футбол - шесть голов, множество моментов. Болельщикам игра понравилась. Первые 10 минут у нас не заладились, будто ребята побаивались соперника. Но после забитого мяча мы собрались и показали достойный футбол. Хорошо начали второй тайм, но удаление Раяна Сенхаджи усложнило игру. Даже вдесятером мы создавали моменты против такого соперника, как "Карабах".

Отвечая на вопросы о влиянии удаления и нереализованного пенальти, Илич заявил: "Не считаю красную карточку правильным решением, но судья уже принял его. "Карабах" не нуждается в помощи арбитров. Пенальти у нас должен был бить Янкович, но его не было на поле, поэтому Рамалингом взял инициативу".

Наставник прокомментировал эпизод с желанием капитана Сабухи Абдуллазаде пробить пенальти: "Я разговаривал с Рамалингомом. Его можно понять - он нападающий, хочет забивать. Но это моя ошибка, я должен заранее определить исполнителей".

Илич отметил, что его команда могла взять очко: "Против "Карабаха" всегда сложно, ошибки в обороне неизбежны. Моменты были, но мы не реализовали".

О том, нашел ли он "ключ" к игре против "Карабаха", Илич сказал: "Они - сильнейший клуб Азербайджана и доказывают это в Европе. У нас были шансы, но мы допустили ошибки. Никакого секрета нет".

О работе арбитров Илич высказался сдержанно: "Игра была нормальной. Я не люблю обсуждать судейство, но будь я на месте арбитра, вторую желтую не дал бы. После этого игра изменилась. В целом я доволен командой - даже в меньшинстве мы забили".

Подводя итог, Илич отметил, что сегодняшняя игра "Сумгайыта" была даже лучше, чем победа в первом круге: "Первая игра была успешной, но сегодняшний матч был более зрелищным для болельщиков. Последние передачи подводили. Не думаю, что "Карабах" в ближайшее время снова пропустит два гола".

İdman.Biz