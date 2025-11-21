24 Ноября 2025
Гурбан Гурбанов: "Иногда эмоции сложно удержать"

21 Ноября 2025 22:21
51
Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов подвел итоги победного матча XII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, в котором его команда обыграла "Сумгайыт" со счетом 4:2

Как сообщает İdman.Biz, Гурбанов отметил, что три очка были крайне важны:

"Поздравляю своих футболистов. Мы добыли важную победу. После паузы игроки неизбежно выпадают из ритма, и это чувствовалось. Получилась очень интересная игра, с хорошей динамикой и борьбой. "Сумгайыт" - организованная команда. Они начали матч в другой системе, а мы готовились к иной. Но со временем нашли свою игру. На поле была настоящая футбольная атмосфера".

Говоря о готовности Монтьеля к встрече с "Наполи", Гурбанов отметил: "Скорее всего, его не будет в стартовом составе. Сегодня он впервые вышел с первых минут. Планировали дать ему 45 минут. Он показал себя хорошо, но ему нужно время, чтобы вернуть форму. По ходу игры он может выйти".

Касаясь состояния Джафаргулиева, специалист сказал: "Он уже 2–3 дня как поправился, но немного потерял игровую форму".

Комментируя удаление игрока "Сумгайыта", Гурбанов признал, что решение могло быть спорным:
"Футбол - контактная, агрессивная игра. Иногда эмоции сложно удержать. Хотелось бы, чтобы не принимались слишком жесткие решения. Возможно, красная карточка была ошибочной".

Гурбанов также сообщил, что Кащук после гола получил удар по ноге.

Тренер признал, что отсутствие Кади может сказаться на игре с "Наполи": "Когда все футболисты здоровы, подготовка проходит на высоком уровне. Отсутствие любого игрока влияет".

О предстоящем матче в Неаполе Гурбанов сказал: "Все может быть. В ближайшие дни посмотрим. Постараемся провести хорошую борьбу".

