Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" на выезде обыграл "Сумгайыт" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

"Карабах" обыграл "Сумгайыт" (4:2) в рамках XII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.Biz, агдамский клуб благодаря голу Андарде на шестой минуте открыл счет в матче, но "Сумгайыт" еще в первом тайме сравнял его усилиями Ходжата Хагверди. Под занавес первого тайма "Карабах" снова вышел вперед - отличился Байрамов.

Во втором тайме Зубир довел счет до 3:1, однако хозяева не сдавались и в концовке сократили разницу до минимума благодаря голу Симона. В компенсированное время Алексей Кащук установил окончательный счет - 4:2 в пользу "Карабаха".

Сегодня в Мисли Премьер-лиге по футболу проходит центральный матч XII тура, в котором "Сумгайыт" принимает "Карабах".

Как сообщает İdman.Biz, встречу обслуживаниет бригады арбитра Фарида Гаджиева.

"Сумгайыт": Мехти Джаннатов, Ходжат Хагверди, Рустам Ахмедзаде, Сабухи Абдуллазаде (к), Александр Рамалингом, Педро Пинто, Масаки Мурата, Райан Сенхаджи, Кеффел, Абдул-Рашид Мумини, Алекса Янкович.

"Карабах": Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Торал Байрамов, Абделла Зубир (к), Кевин Медина, Матеус Сильва, Джони Монтьель, Леандро Андраде, Педро Бикальо, Эммануэль Аддаи, Камило Дуран.

09:39

Сегодня состоится матч XII тура Мисли Премьер-лиги между "Сумгайытом" и "Карабахом".

Как сообщает İdman.biz, центральный поединок тура начнется в 19:00 и будет обслуживаться бригадой арбитра Фарида Гаджиева.

В турнирной таблице "Сумгайыт" с 20 очками занимает пятое место, тогда как "Карабах", набрав 23 очка, идет на первой позиции.

Мисли Премьер-лига

II круг, XII тур

19:00. "Сумгайыт" – "Карабах"

Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Керим Зейналов, Камран Алиев

VAR: Камал Умудлу

AVAR: Акиф Амирали

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Зюмрюд Агаева

Сумгайыт, стадион имени Мехди Гусейнзаде

Отметим, что тур завершится 23 ноября.

İdman.Biz