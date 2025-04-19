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Роботы впервые соревновались с людьми на полумарафоне

Атлетика
Новости
19 Апреля 2025 16:22
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Роботы впервые соревновались с людьми на полумарафоне

Примерно двадцать роботов-гуманоидов китайской разработки сегодня впервые в истории приняли в Пекине участие в полумарафоне (это примерно 21 километр) вместе с людьми.

Как сообщает İdman.biz, трасса для всех участников была общей, однако роботам на всякий случай выделили специальную линию, отделенную загородочкой.

Им было также разрешено по ходу полумарафона менять батарейки. Некоторые роботы, как сообщается, вышли из строя сразу после старта. Победил робот по имени «Тяньгун» («Небесное мастерство»). Он прошел трассу примерно за 2 часа 40 минут. Самым быстрым среди людей был эфиопский атлет, который пробежал полумарафон вдвое быстрее автомата.

Китайские разработчики сейчас вкладывают много сил и средств в разработку человекообразных роботов. По их замыслу, они могут стать новым хитовым товаром для мировых рынков - не менее коммерчески удачным, чем китайские электромобили.

İdman.biz

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