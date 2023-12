Victory of Azerbaijani wrestlers in the international tournament - PHOTO

"Tehsil" International Wrestling Tournament continues.

Idman.biz reports that the Greco-Roman wrestling competition in the U-15 age group has started at the Sports and Health Center of the Ministry of Health.

Today, the winners of 5 weights have been determined:

38 kg

1. Yusif Mirzayev (Azerbaijan)

2. Umud Babayev (Azerbaijan)

3. Ali Javadli (Azerbaijan), Omar Salmanov (Azerbaijan)

44 kg

1. Elmir Abbasov (Azerbaijan)

2. Amin Askerli (Azerbaijan)

3. Huseyn Rajabli (Azerbaijan), Mahammadali Mayilov (Azerbaijan)

52 kg

1. Orkhan Habibli (Azerbaijan)

2. Oktay Bashirzade (Azerbaijan)

3. Rasul Shirinov (Azerbaijan), Eldeniz Allahverdiyev (Azerbaijan)

62 kg

1. Nihad Maharramov (Azerbaijan)

2. Murad Pirimov (Azerbaijan)

3. Omar Khalilov (Azerbaijan)

75 kg

1. Zohrab Safarov (Azerbaijan)

2. Yunis Alkhanov (Azerbaijan)

3. Ismail Bayramov (Azerbaijan), Rauf Mutallimov (Azerbaijan)

Idman.biz