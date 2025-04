ISF U15 Gymnasiade: Fifth day SCHEDULE

The ISF U15 Gymnasiade Sports Games continue in Serbia.

According to Idman.biz’s correspondent at the event, on the fifth day of the competition, the Azerbaijani team will compete in 12 different sports disciplines.

The Azerbaijani boxers and karate athletes will begin their matches. Beach volleyball, tennis, archery, para-swimming, athletics, 3x3 basketball, chess, badminton, swimming, and table tennis will also feature Azerbaijani representatives.

April 10 Schedule:

Beach Volleyball (Zlatibor, TRK Hall)

Boys

13:00. Azerbaijan vs Chile-1

Ismayil Alakbarli, Valeh Huseynov, Kenan Babazada

Girls

17:00. Azerbaijan vs Ukraine

Aydan Mirzayeva, Aylin Alizadeh, Liel Vetkina

Tennis (Cacak City)

Team Matches

Boys

11:30.Azerbaijan vs Romania

Individual Matches

Girls

13:30. Aliya Namazova (Azerbaijan) vs Lyubitsa Stojilkovic (Serbia)

13:30. Madina Gurbanova (Azerbaijan) vs Maxine Mertez (Belgium)

Archery (Zlatibor, TRK Football Field)

Team Event

Girls

1/4 Final

13:55. Azerbaijan vs Ukraine

Leyla Afandiyeva, Nilufar Agamammadli, Sona Rustamli

Mixed Team

1/8 Final

15:30. Azerbaijan vs Romania

Nilufar Agamammadli, Huseyn Mehremov

Para-Swimming (Uzice City Pool)

Mixed Method, 200m

18:30. Salim Mammadov (S12)

Butterfly, 50m

19:30. Kenan Sadigzada (S7)

Athletics (Priboy Stadium)

200m Run

Final

Boys

15:30. Tunjay Humbatov

15:34. Nurlan Mardanov

Final

Girls

15:08. Fidan Osmanova

15:08. Selma Agabeyova

800m Run

Final

Girls

16:50. Nila Heydarova

16:55. Gulchin Nagieva

Relay (100-200-300-400m)

Girls

17:40. Fidan Osmanova, Selma Agabeyova, Nila Heydarova, Gulchin Nagieva

3x3 Basketball (Zlatibor City)

Boys

16:20. Azerbaijan vs Costa Rica

17:20. Azerbaijan vs Nepal

Tunar Hacizadeh, Ravan Mammadli, Yunis Gencaliyev, Faiq Karimov

Girls

16:40. Azerbaijan vs Chile-2

17:40. Azerbaijan vs Ukraine

Aylin Akbarzada, Aylin Nifteliyeva, Gunel Mammadli, Nazrin Almazova

Chess (Zlatibor, Queen Hotel)

Blitz

17:00-20:00. Maryam Agaverdiyeva, Pasham Alizada

Boxing (Zlatibor, TRK Hall)

1/4 Final

Boys

40kg

Babek Abdullayev (Azerbaijan) vs Koval (Ukraine)

44kg

Azad Mammadli (Azerbaijan) vs Burlaka (Ukraine)

46kg

Muhammad Hasanli (Azerbaijan) vs Kushershi (Ukraine)

50kg

Ismail Aslanli (Azerbaijan) vs Petrovski (Ukraine)

52kg

Yusif Ali (Azerbaijan) vs Konstantino (Cyprus)

Girls

54kg

Kamala Hasanova (Azerbaijan) vs Veloso (Brazil)

Semi-Final

Boys

54kg

Nariman Ali (Azerbaijan) vs Ulixanyan (Armenia)

66kg

Nurlan Museyibli (Azerbaijan) vs Zlenko (Ukraine)

70kg

Zireddin Rustamli (Azerbaijan) vs Todorovik (Serbia)

75kg

Mehran Rasulov (Azerbaijan) vs Rumba Lama (Nepal)

Girls

46kg

Aysan Miriyeva (Azerbaijan) vs Silva (Brazil)

51kg

Leyla Mahmudlu (Azerbaijan) vs Kahraman (Turkiye)

Badminton (Uzice, Krčagovo Hall)

Individual

Boys

12:15. Yusif Miralamov (Azerbaijan) vs Aleksa Radovanovic (Serbia)

12:40. Malik Jafarov (Azerbaijan) vs Dimitar Dimitrov (Bulgaria)

13:30. Farec Kerimli (Azerbaijan) vs Felix Le Lianq

13:30. Huseyn Hasanli (Azerbaijan) vs Segnon Rayel Asoqba (Benin)

Girls

14:20. Leyla Jamalzadeh (Azerbaijan) vs Vanshika Sharma (India)

15:10. Aysel Kazimova (Azerbaijan) vs Alexia Yona Miron (Romania)

Mixed Doubles

1/32 Final

11:00. Farec Kerimli - Leyla Jamalzadeh (Azerbaijan) vs Lin Chen - Tsenq (Taipei)

1/16 Final

Yusif Miralamov - Nazrin Mehralizadeh (Azerbaijan) vs Vadim Sapozhnikov - Agata

Risztovska (Ukraine)

Swimming (Uzice, City Pool)

12:30. Qualification Round

Mixed Method, 200m

Boys

Farhad Shirmammadli, Amin Orujlu

Girls

Vlastilina Khasyanova

100m Freestyle

Boys

Farhad Shirmammadli, Ramal Sadikhli

Girls

Maryam Javadova

Butterfly, 50m

Girls

Mehri Abdurahmanli, Maryam Javadova

Mixed Relay, 4x50m

Swimming Team

Table Tennis (Zlatibor, Primary School Dimitrije Tucovic)

Team Event

Boys

1/4 Final

11:30. Azerbaijan vs Poland

Onur Guluzade, Tunar Bagirov, Ugur Nazarli, Shakir Gadirov

Girls

7th Place Match

11:30. Azerbaijan vs Macau, China

Yagmur Mammadli, Banu Baytalli, Khadija Eylazova, Melek Ahmadzada

Karate (Pojegea, Sports Hall)

Individual

Fidan Baxishli (Azerbaijan) vs Una Krkic (Serbia) / Pugna Daria-Maria (Romania)

Murad Ibisli (Azerbaijan) vs Lanis Risnoveanu (Romania)

Kata

Individual

Zeynab Abbasova (Azerbaijan) vs Baiceanu Elena (Romania)

Zehrā Feyziyeva (Azerbaijan) vs Sara-Miriam Popovici (Romania)

Gorkmaz Safarli (Azerbaijan) vs Savic Dimitrije (Serbia) / Dragomir Andrei

(Romania)

