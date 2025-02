Baku Grand Slam kicks off

Today the Grand Slam judo tournament takes off in Baku.

Idman.biz reports that on the first day of the competition, the winners in 4 different weight classes will be known.

Azerbaijan will be represented by 12 athletes.

60 kg

Balabay Aghayev – Mendsaikhan Nyamsuren (Mongolia)

Ahmad Yusifov – Anvarjon Ibrohimov (Uzbekistan)

Murad Muradli – Tergelsar Munxjarqal (Mongolia)



66 kg

Ruslan Pashayev – Winner of Azizbek Ortikov (Uzbekistan) vs. Kanat Seilkhan (Kazakhstan)

Yashar Najafov – Winner of Marcus Auer (Austria) vs. Ivan Chernykh (IJF)

Rashad Elkiyev – Giuseppe De Tullio (Italy)

Elshan Asadov – Zamohshari Bekmurodov (Uzbekistan)



73 kg

Rashid Mammadaliyev – Angsarbek Gainullin (Kazakhstan)

Ibrahim Aliyev – Tatsuki İshihara (Japan)

Vusal Galandarzada – Leonardo Valeriani (Italy)

Gadir Huseynov – Donghyun Bae (South Korea)



81 kg

Zelim Tckaev – Leonardo Casaglia (Italy)

Omar Rajabli – Arthur Margelidon (Canada)

Maharram Imamverdiyev – Jan Svoboda (Czech Republic)

Suleyman Shukurov – Nace Herkovic (Slovenia)



90 kg

Tunjay Shamil – Didar Khamza (Kazakhstan)

Ali Gazimammadov – Fabian Kansy (Germany)



100 kg

Ajdar Baghirov – Caramnob Sagaipov (Lebanon)

Davud Namazli – Niiaz Bilalov (IJF)



+100 kg

Ushangi Kokauri – Winner of Movli Borchashvili (Austria) vs. Joao Cesarino (Brazil)

Jamal Feyziyev – Yerassyl Kazhibayev (Kazakhstan)

Ramazan Ahmadov – Ibrahim Tataroghlu (Turkiye)

Kanan Nasibov – Yevheniy Balyevskyy (Ukraine)



Women's Competitions:

48 kg

Leyla Aliyeva – Giulia Ghiglione (Italy)

Konul Aliyeva – Andrea Stojadinov (Serbia)

Shafag Hamidova – Jacqueline Springer (Austria)



57 kg

Fidan Alizada – Jevgenija Gajic (Slovenia)

Fidan Gasimova – Veronica Toniolo (Italy)



