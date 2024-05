The opponents of Azerbaijani judokas in the "Grand Slam" have been determined

The draw for the "Grand Slam" judo tournament was held in Astana, Kazakhstan.

Idman.biz reports that 12 judokas of the Azerbaijan national team will participate in the competition.

The opponents of Azerbaijani athletes in the first matches have been determined.

Men

60 kg

Ahmad Yusifov – Dauren Syukenov (Kazakhstan)

Nazir Talibov – Jonhatan Charon (Cuba)

66 kg

Kamran Suleymanov – Erbol Asasbekov (Kyrgyzstan)

Ruslan Pashayev – Matej Polyak (Slovakia)

73 kg

Rashid Mammadaliyev – Suleyman Hamad (Saudi Arabia)/Manuel Parlatti (Italy) pair winner

Vusal Galandarzade - Arun Kumar (India)

81 kg

Omar Rajabli – Nase Herkovic (Slovenia)/Ratbek Jumanazarov (Kyrgyzstan)

Maharram Imamverdiyev – Aurilien Bonferroni (Switzerland)

90 kg

Eljan Hajiyev – Ermahan Anuarbekov (Kazakhstan)

Vugar Talibov – Muhammedali Mavlidov (Kazakhstan)

+100 kg

Ushangi Kokauri – Madi Eldibayev (Kazakhstan)

Jamal Gamzatkhanov – David Kekvishvili (Spain)

Girls

48 kg

Leyla Aliyeva – Jibek Jaksybay (Kazakhstan)

57 kg

Acelya Toprak – Pixla Salonen (Finland)

Fidan Alizade - Dina Mukhanbat (Kazakhstan)

