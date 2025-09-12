Azerbaijan women’s u-19 squad finalized for Moldova training camp

The final squad of the Azerbaijan women’s U-19 national football team has been determined for their training camp in Chisinau, Moldova.
During the U-19 Chisinau camp, the team will face Moldova’s corresponding age-group team in two friendly matches on September 16 and 18, Idman.biz reports.
Both matches will take place at the CPSM Stadium and will kick off at 17:00 Baku time.
Final squad for Azerbaijan U-19 Moldova training camp
|
№
|
Name/Surname
|
Club
|
1
|
Nargiz Aghaliyeva
|
Shafa
|
2
|
Firuza Bayramova
|
Dirchelish
|
3
|
Vahida Alipashayeva
|
Wera (Georgia)
|
4
|
Medina Jurugova
|
Neftchi
|
5
|
Arzu Jafarova
|
Shafa
|
6
|
Medina Gadimaliyeva
|
Sumgayit
|
7
|
Sama Asadova
|
Sabah
|
8
|
Yelizaveta Vaysman
|
Shafa
|
9
|
Ulviyya Islamova
|
Baku Juniors
|
10
|
Parishan Abdullayeva
|
Liman
|
11
|
Khanim Asadova
|
Neftchi
|
12
|
Aygun Novruzova
|
Sabah
|
13
|
Aysu Asadova
|
Sabah
|
14
|
Ayan Abdiyeva
|
Liman
|
15
|
Aysel Jumayeva
|
Liman
|
16
|
Masuma Nazarli
|
Neftchi
|
17
|
Ayshan Salamzada
|
Neftchi
|
18
|
Arzu Agaliyeva
|
Shafa
Idman.biz