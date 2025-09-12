12 September 2025
Azerbaijan women’s u-19 squad finalized for Moldova training camp

Football
News
12 September 2025 17:39
10
The final squad of the Azerbaijan women’s U-19 national football team has been determined for their training camp in Chisinau, Moldova.

During the U-19 Chisinau camp, the team will face Moldova’s corresponding age-group team in two friendly matches on September 16 and 18, Idman.biz reports.

Both matches will take place at the CPSM Stadium and will kick off at 17:00 Baku time.

Final squad for Azerbaijan U-19 Moldova training camp

Name/Surname

Club

1

Nargiz Aghaliyeva

Shafa

2

Firuza Bayramova

Dirchelish

3

Vahida Alipashayeva

Wera (Georgia)

4

Medina Jurugova

Neftchi

5

Arzu Jafarova

Shafa

6

Medina Gadimaliyeva

Sumgayit

7

Sama Asadova

Sabah

8

Yelizaveta Vaysman

Shafa

9

Ulviyya Islamova

Baku Juniors

10

Parishan Abdullayeva

Liman

11

Khanim Asadova

Neftchi

12

Aygun Novruzova

Sabah

13

Aysu Asadova

Sabah

14

Ayan Abdiyeva

Liman

15

Aysel Jumayeva

Liman

16

Masuma Nazarli

Neftchi

17

Ayshan Salamzada

Neftchi

18

Arzu Agaliyeva

Shafa

Idman.biz

