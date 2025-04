32nd round of matches is being held in the Italian Serie A.

Today there will be five matches, Idman.biz reports.

The Rome derby is of more interest: Lazio will host Roma.

Italy

Serie A, 32nd round

14:30. Atalanta - Bologna 2:0 - the match continues

17:00. Verona - Genoa

17:00. Fiorentina - Parma

20:00. Como - Torino

22:45. Lazio - Roma

Idman.biz