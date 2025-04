Qarabag holds dominant record ahead of Premier League clash

Today marks the start of Matchday 30 in the Misli Premier League, and the opening game features a showdown between Sabail and Qarabag.

Will be the 31st meeting between the two sides in Premier League history — and the statistics show clear dominance by the Aghdam-based club, Idman.biz reports.

Qarabag has won 25 of the previous 30 encounters, while Sabail has managed just 3 victories. The sides have drawn twice. Qarabag also holds a significant advantage in goal difference, having scored 70 goals to Sabail’s 15.

Under the leadership of Gurban Gurbanov, Qarabag has found the net in every match against Sabail, except for one technical result. Meanwhile, Sabail has failed to earn a single point in their last six league games.

27.10.2017 Qarabag - Sabail 1:0 08.12.2017 Sabail - Qarabag 0:2 18.02.2018 Sabail - Qarabag 0:1 07.04.2018 Qarabag - Sabail 1:0 18.08.2018 Sabail - Qarabag 0:2 20.10.2018 Qarabag - Sabail -:+ 15.03.2019 Sabail - Qarabag 1:2 05.05.2019 Qarabag - Sabail 4:0 01.09.2019 Sabail - Qarabag 0:4 28.10.2019 Qarabag - Sabail 1:0 02.02.2020 Sabail - Qarabag 0:1 29.11.2020 Sabail - Qarabag 1:1 28.01.2021 Qarabag - Sabail 4:0 25.02.2021 Qarabag - Sabail 1:0 16.04.2021 Sabail - Qarabag 1:1 22.08.2021 Qarabag - Sabail 3:0 25.10.2021 Sabail - Qarabag 3:1 02.04.2022 Qarabag - Sabail 5:1 15.05.2022 Sabail - Qarabag 0:3 06.08.2022 Qarabag - Sabail 3:1 24.12.2022 Sabail - Qarabag 0:3 11.03.2023 Qarabag - Sabail 3:0 13.05.2023 Sabail - Qarabag 0:3 03.09.2023 Sabail - Qarabag 2:1 12.11.2023 Qarabag - Sabail 3:1 03.02.2024 Sabail - Qarabag 1:2 06.04.2024 Qarabag - Sabail 4:2 14.09.2024 Qarabag - Sabail 2:1 23.11.2024 Sabail - Qarabag 0:3 11.02.2025 Qarabag - Sabail 5:0

The match will start at 19:00.

Idman.biz