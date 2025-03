Squad of Azerbaijan's Opponent Announced

The squad of Belarus, Azerbaijan's national team opponent, has been announced.

Head coach Carlos Alós has included 24 players in the final roster, Idman.biz.

Belarus will play two friendly matches in March. Alós' team will face Tajikistan on March 20 and Azerbaijan five days later.

Belarus National Team Squad

Goalkeepers:

Pavel Pavlyuchenko (Vitebsk)

Fedor Lapoukhov (CSKA Sofia, Bulgaria)

Maksim Belov (Neman)

Defenders:

Sergey Politevich (Torpedo-BelAZ)

Kirill Pechenin (Krylia Sovetov, Russia)

Yuri Kovalev (Baltika, Russia)

Pavel Zabelin (Sokol, Russia)

Aleksey Gavrilovich (Dinamo Minsk)

Vadim Pigas (Dinamo Minsk)

Egor Parkhomenko (Neman)

Dmitry Prischela (Rotor, Russia)

Maksim Kasarab (Dinamo Brest)

Midfielders:

Maks Ebong (Astana, Kazakhstan)

Yevgeny Yablonski (Asteras, Greece)

Valery Gromko (Kairat, Kazakhstan)

Valery Bocherov (Ufa, Russia)

Artem Kontsevoy (Rodina, Russia)

Pavel Sedko (Torpedo-BelAZ)

Nikita Demchenko (Dinamo Minsk)

Kirill Zinovich (Dinamo Makhachkala, Russia)

Forwards:

Vitali Lisakovich (Baltika, Russia)

German Barkovski (Puszcza, Poland)

Trofim Melnichenko (Porto B, Portugal)

Artem Shumanski (CSKA Moscow, Russia)

Match Details

Azerbaijan will face Belarus on March 25 at 21:45 at Bank Respublika Arena.

