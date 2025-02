26th Baku derby: Sabail vs. Sabah

The XXIII round of the Misli Premier League will conclude with an intense Baku derby.

Sabail and Sabah are set to face off in their 26th league encounter, Idman.biz reports.

Historically, Sabah holds the upper hand with 13 victories, while 5 matches ended in draws, and Sabail has won 7 times. This dominance is also reflected in goal statistics, where Sabah leads 38-21.

Sabah has won the last three meetings, while Sabail has consistently scored two goals in each of their last four home matches.

22.09.2018 Sabail - Sabah 0:0 10.11.2018 Sabah - Sabail 0:4 17.02.2019 Sabail - Sabah 1:0 07.04.2019 Sabah - Sabail 3:1 29.09.2019 Sabah - Sabail 3:0 23.11.2019 Sabail - Sabah 1:3 23.02.2020 Sabah - Sabail 0:0 26.09.2020 Sabail - Sabah 2:1 23.11.2020 Sabah - Sabail 2:1 19.02.2021 Sabail - Sabah 2:0 10.04.2021 Sabah - Sabail 0:0 14.08.2021 Sabah - Sabail 0:1 16.12.2021 Sabail - Sabah 0:3 19.03.2022 Sabah - Sabail 1:0 08.05.2022 Sabail - Sabah 0:2 04.09.2022 Sabah - Sabail 0:0 06.11.2022 Sabail - Sabah 0:2 06.02.2023 Sabah - Sabail 4:0 08.04.2023 Sabail - Sabah 2:1 30.09.2023 Sabail - Sabah 2:2 10.12.2023 Sabah - Sabail 4:0 24.02.2024 Sabail - Sabah 2:0 27.04.2024 Sabah - Sabail 2:0 22.09.2024 Sabail - Sabah 2:4 29.11.2024 Sabah - Sabail 1:0

The match will start at 19:00 in Baku.

Idman.biz