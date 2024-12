Season in Numbers: 90 Matches, 143 Days, and Unforgettable Performances

The first half of the 2024/25 Misli Premier League season has come to a close.

The championship, which kicked off on August 2, took a break following matches held on December 22, Idman.biz reports.

Over the course of this 143-day half-marathon, 90 matches were played. Here, we present the statistical highlights of the players from the 10 competing teams:

1. Qarabag

Player G M G YC RC Abbas Huseynov 18 1125 1 1 0 Leandro Andrade 18 985 7 1 0 Toral Bayramov 17 1233 5 0 0 Yassine Benzia 16 704 4 2 0 Matheus Silva 14 1033 1 1 0 Nariman Akhundzada 14 972 4 3 0 Emmanuel Addai 14 844 2 0 0 Alexey Isayev 13 1023 1 1 0 Julio Romao 13 789 0 6 0 Elvin Cafarquliyev 13 751 1 1 1 Olavio Juninho 13 657 3 1 0 Abdellah Zoubir 13 654 3 0 0 Patrick Andrade 12 761 0 2 0 Oleksiy Kashchuk 11 509 3 0 0 Badavi Huseynov 10 815 0 0 0 Redon Xhixha 10 425 3 0 0 Marko Jankovic 9 472 0 1 0 Musa Gurbanli 9 355 3 0 0 Mateusz Kochalski 8 720 -3 0 0 Kevin Medina 8 700 1 2 0 Bahlul Mustafazada 8 583 1 1 0 Richard Almeida 7 393 2 2 0 Fabijan Buntic 6 540 -3 0 0 Marko Vesovic 5 199 0 0 0 Shahrudin Mahammadaliyev 3 270 -1 0 0 Hamidou Keita 3 206 1 0 0 Sadiq Mammadzada 1 90 0 0 0

2. Araz-Nakhchivan

Igor Ribeiro 18 1620 0 2 0 Mico Kuzmanovic 18 1037 1 1 0 Bernardo Diaz 18 893 4 1 0 Ulvi Isgandarov 18 152 1 2 0 Cristian Avram 17 1530 -9 2 0 Wanderson Melo 17 1530 0 5 0 Ramon Machado 17 1449 3 2 0 Felipe Santos 17 1430 8 5 0 Urfan Abbasov 17 1417 1 2 0 Nuno Rodriguez 17 1227 1 4 0 Bakhtiyar Hasanalizada 16 1395 1 1 0 Omar Buludov 15 1155 1 5 0 Slavik Alkhasov 13 625 0 1 0 Vadim Abdullayev 10 720 0 2 0 Issouf Paro 10 263 0 0 0 Mustafa Ahmadzada 9 479 0 1 0 Cesar Meza Colli 7 169 0 0 0 Gara Garayev 6 483 0 0 0 Elchin Mustafayev 3 23 0 1 0 Bayramali Gurbanov 2 24 0 0 0 Carlos Jatoba 1 90 0 0 0 Tarlan Ahmadli 1 90 -4 1 0 Turan Valizade 1 18 0 0 1

3. Turan Tovuz

Emmanuel Hackman 18 1620 1 1 0 Alejandro Serrano 18 1614 3 1 0 Otto John 18 1302 3 1 0 Ivan Konovalov 17 1530 -13 1 0 Shahriyar Aliyev 17 1430 0 8 0 Christian da Silva 17 1415 2 2 0 Faig Hajiyev 17 1402 2 3 0 Khayal Najafov 16 1057 2 1 0 Alex Souza 15 826 2 4 0 Aykhan Huseynov 15 537 2 1 0 Denis Marandici 14 1134 0 2 0 Roderick Miller 14 1003 4 2 0 Ismayil Zulfugarli 13 706 0 1 0 Veysal Rzayev 12 347 2 3 0 Farid Yusifli 8 368 0 1 0 Rufat Ahmadov 8 344 0 1 0 Arash Ghaderi 8 282 0 3 0 Tural Bayramli 7 315 0 0 0 Sadiq Shafiyev 6 301 1 1 0 Eltun Turabov 6 197 0 2 0 Sergey Samok 1 90 -2 0 0

4. Zira

David Volkovi 18 1154 7 0 0 Jeyhun Nuriyev 18 895 2 1 0 Ruan Renato 17 1463 0 2 0 Raphael Utzig 16 1032 4 2 0 Salifou Soumah 16 1012 3 1 0 Ismail Ibrahimli 16 955 0 1 0 Eldar Guliyev 16 954 0 3 0 Aydin Bayramov 15 1350 -11 0 0 Ange Mutsinzi 15 952 0 0 0 Rustam Ahmadzada 13 758 1 2 0 Magsad Isayev 12 945 0 3 0 Qismat Aliyev 12 766 0 1 0 Fuad Bayramov 12 689 0 0 0 Giorgi Papunashvili 12 605 5 0 0 Pierre Zebli 11 683 0 1 0 Hajiagha Hajili 9 410 0 0 0 Martins Junior 9 353 1 1 0 Iron Gomis 8 531 0 0 0 Elchin Alijanov 7 528 1 1 0 Stefan Acka 7 491 0 2 0 Gabriel Jesus 7 377 3 0 0 Joseph Lawal 7 236 0 0 0 Ibrahim Abbas 4 188 0 1 0 Thiago Silva 3 270 -5 0 0 Ildar Alekperov 3 223 0 0 0

5. Sabah

Amin Seydiyev 18 1484 1 3 0 Jesse Sekidika 18 1467 6 1 0 Pavol Shafranko 18 1435 5 1 0 John Irazabal 17 1450 0 1 0 Joy-Lance Mickels 17 1228 8 6 0 Namik Alaskarov 17 928 2 2 0 Bojan Letic 16 1175 0 1 0 Tellur Mutallimov 14 652 0 1 0 Anatoliy Nuriyev 14 327 0 2 0 Elvin Jamalov 13 970 0 2 0 Khayal Aliyev 13 295 1 0 0 Yusif Imanov 12 1080 -16 0 0 Ygor Nogueira 12 1067 0 3 0 Njegos Kupusovic 11 203 1 1 0 Soufiane Chakla 10 643 0 2 0 Kaheem Parris 10 595 1 0 0 Ivan Lepinitsa 9 759 1 4 0 Abdulakh Khaybulayev 9 546 0 1 0 Shakir Seyidov 9 320 0 1 0 Nijat Mehbaliyev 6 540 -8 0 0 Ayaz Guliyev 4 315 0 1 0 Vincent Thiel 3 66 0 1 0 Rahman Dashdamirov 2 175 0 0 0 Abdulla Rzayev 2 91 0 0 0 Jamal Jafarov 1 9 0 0 0

6. Sumgayit

Mehdi Jannatov 18 1620 -26 2 0 Murad Khachayev 18 1620 0 2 0 Elvin Badalov 17 1530 0 5 0 Jordan Rezabala 17 1265 3 5 0 Roi Kohath 16 1343 2 1 0 Sabuhi Abdullazada 16 1337 1 2 0 Rovlan Muradov 16 1149 1 4 0 Rahim Sadykhov 16 1033 1 3 0 Vugar Mustafayev 15 929 0 4 0 Kamran Guliyev 15 751 3 2 0 Sartan Tashkin 14 532 0 1 0 Nikola Vuynovich 13 704 2 1 0 Tresor Mossy 13 704 0 4 0 Milos Milovic 9 694 0 3 0 Sylvanus Nimely 9 600 1 2 0 Giorgi Karaishvili 9 326 0 0 0 Aykhan Suleymanli 8 452 0 2 0 Ugur Jahangirov 6 92 0 0 0 Fernando da Silva 5 287 1 1 0 Alan Diaz 5 271 0 1 0 Nihad Ahmadzada 5 215 0 0 0 Slavica Redovic 4 228 0 1 0 Ruslan Aliyev 2 65 0 0 0 Jasurbek Jaloliddinov 2 38 0 0 0 Sanan Muradli 2 20 0 0 0 Christian Velinovsky 2 15 0 0 0

7. Shamakhi

Ricardo Fernandez 18 1620 -23 2 0 Rufat Abbasov 18 1608 1 0 0 Rafael Maharramli 18 1320 0 0 0 Arsen Agjabayov 18 901 1 1 0 Belajdi Pusi 17 1454 4 7 0 Leroy Mickels 16 1408 4 2 0 Jonathan Benteke 16 460 0 2 0 Vasilije Radenovic 15 1327 0 1 0 Brahim Konate 15 1226 2 4 1 Giorgi Kantaria 14 1131 2 3 0 Rauf Rustamli 14 675 0 1 0 Emin Zamanov 14 312 0 2 0 Adil Nagiyev 13 1169 0 4 0 Vasilije Bakic 13 1083 0 5 0 Ilkin Muradov 12 1027 0 6 0 Gurban Safarov 12 219 0 0 0 Sabail Bagirov 11 445 0 0 0 Edgar Adilkhanov 10 367 2 0 0 Fakhri Mammadli 3 10 0 0 0 Elshad Taghiyev 2 18 0 0 0 Ramin Ahmadov 2 11 0 0 0 Zahid Mardanov 2 2 0 0 0

8. Neftchi

Ramil Sheydayev 18 1338 3 1 0 Andriy Shtogrin 18 907 0 0 0 Rza Jafarov 17 1530 -26 1 0 Erwin Koffi 17 1369 1 1 0 Kilan Lebon 16 1059 0 4 0 Yuri Mathias 15 1350 2 5 0 Emil Safarov 15 893 1 6 0 Edvin Kuch 13 930 0 6 1 Rahman Hajiyev 13 576 0 0 0 Hojjat Haghverdi 12 1041 0 3 0 Robert Bauer 12 1012 0 0 0 Moustapha Seck 12 952 0 2 0 Rafael Guzzo 12 670 0 2 0 Filip Ozobic 11 651 3 0 0 Dembo Darboe 10 769 3 0 0 Emin Mahmudov 10 747 0 1 0 Yegor Bogomolski 9 299 1 0 0 Murad Mammadov 8 252 1 0 0 Mark Tamas 7 581 0 0 0 Alfa Conte 6 241 0 1 0 Andre Shinyashiki 6 210 0 1 0 Agadadas Salyanski 4 42 1 0 0 Emil Balayev 1 90 -1 0 0

9. Kapaz

Ehtiram Shahverdiyev 18 1263 0 2 0 Egor Khvalko 17 1530 0 3 0 Victor Braga 17 1091 2 1 0 Karim L'koucha 17 1008 0 0 0 Orkhan Aliyev 15 861 4 5 0 Rogerio Santos 14 1194 -28 2 0 Rauf Huseynli 13 1064 0 3 0 Ali Samadov 13 749 0 4 0 Lassana Ndiaye 13 655 1 0 0 Nijat Suleymanov 13 615 1 1 0 Jamal Jafarov 13 405 1 0 0 Turan Manafov 12 991 0 0 0 Waldemar Almeida 12 956 0 2 0 Diogo Verdasca 11 945 0 2 1 Mahamadu Ba 10 870 1 1 0 Luis Pachu 10 800 2 2 0 Ilkin Kirtimov 10 734 0 2 0 Javad Karimov 7 134 0 0 0 Umid Samadov 6 453 0 2 0 Nemat Musayev 6 139 0 1 0 Mammad Huseynov 5 426 -13 0 0 Elmir Taghiyev 5 386 0 3 1 Redon Mihana 4 195 0 0 0 Arzu Atakishiyev 4 82 0 2 0 Keverton Marcolino 2 170 0 1 0 Tural Rzayev 2 45 0 0 0 Mahir Hasanov 2 37 0 0 0 Nihat Faraji 2 10 0 0 0

10. Sabail

Huseynali Guliyev 18 1620 -30 0 0 Suleyman Allush 18 1076 2 1 0 Dimitro Litvin 17 1530 1 4 0 Gorka Laruccia 17 1523 3 5 0 Mert Celik 17 1463 0 6 0 Rufat Abdullazada 17 1427 2 4 0 Samir Abdullayev 17 723 1 1 0 Yusif Nabiyev 16 1285 0 3 0 Farid Nabiyev 16 1147 2 0 0 Madi Queta 16 883 1 0 0 Nihad Guliyev 15 812 0 1 0 Amir Bilali 12 1044 1 2 0 Suleyman Ahmadov 12 842 0 1 0 Gitay Sofir 12 788 1 2 0 Ayman Bouali 10 710 2 4 0 Vusal Masimov 9 374 0 1 0 Gulaga Asadov 9 239 0 0 0 David Gomis 9 196 0 1 0 Jabir Amirli 6 88 0 0 0 Oruj Mammadov 2 30 0 0 0 Emin Rustamov 1 19 0 0 0 Azad Asgarov 1 1 0 0 0

Vugar Kheyrullayev

Idman.biz