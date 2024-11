Qarabag's dominance over Sabail: Historic winning streak continues

In the 14th round of the Misli Premier League, on the second day, Qarabag will visit Sabail at the ASCO Arena.

This match will be the 29th encounter between the two teams in the Premier League, Idman.biz.

Historically, Qarabag holds a significant advantage, having won 23 times, drawn 2, and only lost 3 times.

One of Sabail’s wins was recorded as a technical result, and excluding that match, Qarabag has scored in every encounter. In total, Qarabag has netted 62 goals, while Sabail has scored 15.

In the last 4 matches, Qarabag has secured victories. In the last 5 consecutive matches, both teams have scored. Additionally, at least 3 goals have been scored in the last 13 encounters.

Today's match will kick off at 17:00.

Recent encounters:

• 27.10.2017: Qarabag - Sabail 1:0

• 08.12.2017: Sabail - Qarabag 0:2

• 18.02.2018: Sabail - Qarabag 0:1

• 07.04.2018: Qarabag - Sabail 1:0

• 18.08.2018: Sabail - Qarabag 0:2

• 20.10.2018: Qarabag - Sabail (Result unavailable due to technical reason)

• 15.03.2019: Sabail - Qarabag 1:2

• 05.05.2019: Qarabag - Sabail 4:0

• 01.09.2019: Sabail - Qarabag 0:4

• 28.10.2019: Qarabag - Sabail 1:0

• 02.02.2020: Sabail - Qarabag 0:1

• 29.11.2020: Sabail - Qarabag 1:1

• 28.01.2021: Qarabag - Sabail 4:0

• 25.02.2021: Qarabag - Sabail 1:0

• 16.04.2021: Sabail - Qarabag 1:1

• 22.08.2021: Qarabag - Sabail 3:0

• 25.10.2021: Sabail - Qarabag 3:1

• 02.04.2022: Qarabag - Sabail 5:1

• 15.05.2022: Sabail - Qarabag 0:3

• 06.08.2022: Qarabag - Sabail 3:1

• 24.12.2022: Sabail - Qarabag 0:3

• 11.03.2023: Qarabag - Sabail 3:0

• 13.05.2023: Sabail - Qarabag 0:3

• 03.09.2023: Sabail - Qarabag 2:1

• 12.11.2023: Qarabag - Sabail 3:1

• 03.02.2024: Sabail - Qarabag 1:2

• 06.04.2024: Qarabag - Sabail 4:2

• 14.09.2024: Qarabag - Sabail 2:1

Idman.biz