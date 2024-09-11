UEFA Development tournament: Azerbaijan going to Belarus

The Azerbaijani U-15 women's football team will hold a training camp in Baku from today until September 14.
According to Idman.biz, the team will travel to Minsk, the capital of Belarus, on September 15 to participate in the UEFA Development Tournament.
The list of players involved in the match:
|
|
name
|
Club
|
1
|
Aydan Abdullayeva
|
Sabail
|
2
|
Irada Asadli
|
Mingachevir
|
3
|
Elmira Huseynova
|
Sabail
|
4
|
Sara Salimova
|
Gomrukchu
|
5
|
Maryam Aghaverdiyeva
|
Gomrukchu
|
6
|
Nuray Alakbarli
|
Umid Ganja
|
7
|
Aylin Aliyeva
|
Gomrukchu
|
8
|
Khadija Rahimova
|
Sabail
|
9
|
Suhel Polikarpova
|
Sabail
|
10
|
Maryam Samadli
|
Sabail
|
11
|
Zahra Ismayilova
|
Baku Sporting
|
12
|
Khadija Alizada
|
Baku Sporting
|
13
|
Duygu Hasanli
|
Baku Sporting
|
14
|
Shahana Mirzaliyeva
|
Mingachevir
|
15
|
Konul Huseynova
|
Mingachevir
|
16
|
Zahra Rzayeva
|
Ismailli
|
17
|
Konul Sadigli
|
Ismailli
|
18
|
Zahra Abdullayeva
|
Umid Ganja
|
19
|
Samaya Akbarova
|
Umid Ganja
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