UEFA Development tournament: Azerbaijan going to Belarus

The Azerbaijani U-15 women's football team will hold a training camp in Baku from today until September 14.

According to Idman.biz, the team will travel to Minsk, the capital of Belarus, on September 15 to participate in the UEFA Development Tournament.

The list of players involved in the match:

name Club 1 Aydan Abdullayeva Sabail 2 Irada Asadli Mingachevir 3 Elmira Huseynova Sabail 4 Sara Salimova Gomrukchu 5 Maryam Aghaverdiyeva Gomrukchu 6 Nuray Alakbarli Umid Ganja 7 Aylin Aliyeva Gomrukchu 8 Khadija Rahimova Sabail 9 Suhel Polikarpova Sabail 10 Maryam Samadli Sabail 11 Zahra Ismayilova Baku Sporting 12 Khadija Alizada Baku Sporting 13 Duygu Hasanli Baku Sporting 14 Shahana Mirzaliyeva Mingachevir 15 Konul Huseynova Mingachevir 16 Zahra Rzayeva Ismailli 17 Konul Sadigli Ismailli 18 Zahra Abdullayeva Umid Ganja 19 Samaya Akbarova Umid Ganja

