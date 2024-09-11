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UEFA Development tournament: Azerbaijan going to Belarus

Football
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11 September 2024 13:13
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UEFA Development tournament: Azerbaijan going to Belarus

The Azerbaijani U-15 women's football team will hold a training camp in Baku from today until September 14.

According to Idman.biz, the team will travel to Minsk, the capital of Belarus, on September 15 to participate in the UEFA Development Tournament.

The list of players involved in the match:

name

Club

1

Aydan Abdullayeva

Sabail

2

Irada Asadli

Mingachevir

3

Elmira Huseynova

Sabail

4

Sara Salimova

Gomrukchu

5

Maryam Aghaverdiyeva

Gomrukchu

6

Nuray Alakbarli

Umid Ganja

7

Aylin Aliyeva

Gomrukchu

8

Khadija Rahimova

Sabail

9

Suhel Polikarpova

Sabail

10

Maryam Samadli

Sabail

11

Zahra Ismayilova

Baku Sporting

12

Khadija Alizada

Baku Sporting

13

Duygu Hasanli

Baku Sporting

14

Shahana Mirzaliyeva

Mingachevir

15

Konul Huseynova

Mingachevir

16

Zahra Rzayeva

Ismailli

17

Konul Sadigli

Ismailli

18

Zahra Abdullayeva

Umid Ganja

19

Samaya Akbarova

Umid Ganja

Idman.biz

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