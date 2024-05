8 more victories in Heydar Aliyev Cup

International boxing tournament President Heydar Aliyev Cup among junior boxers continues in Baku.

Idman.biz reports that on the second day of the competition, 18 fights in 6 weight classes were held.

In 60 kg and 63 kg, the 1/8 final stage was concluded, while the 1/4 final stage matches took place in the others. Eight more boxers of the Azerbaijan national team started the Heydar Aliyev Cup-2024 with victory.

20 matches will be held on the third day of the traditional tournament held at the Boxing Center.

1/8 final

60 kg

Nurlan Abishov (Azerbaijan) - Islam Tagiyev (Azerbaijan) - 0:3

Ruhin Safarov (Azerbaijan) - Yerdaulet Shomekey (Kazakhstan) - 0:5

Akaki Basaria (Georgia) - Ulvi Gasimzada (Azerbaijan) - 5: 0

Farid Abbaszada (Azerbaijan) - Islam Yermukhambet (Kazakhstan) - won by the second full advantage



63 kg

Bibarys Ashirbay (Kazakhstan) - Tanriverdi Mammadli (Azerbaijan) - 5:0

Nika Beraya (Georgia) - Daniz Zeynalov (Azerbaijan) - first won

Sultan Satbay (Kazakhstan) - Azad Javadzada (Azerbaijan) - 5:0



1/4 final

52 kg

Bagir Amirkhanli (Azerbaijan) - Sandro Papidze (Georgia) - 4:1

Raul Heydarli (Azerbaijan) - Nihad Bayramov (Azerbaijan) - 4:1

Temirkhan Zholmakhan (Kazakhstan) - Elkhan Aghazada (Azerbaijan) - first round

Ali Bahishov (Azerbaijan) - Damir Akimbayev (Kazakhstan) - 5:0



54 kg

Subkhan Babayev (Azerbaijan) - Hleb Kuzmich (Belarus) - 5:0

Deniz Miragayev (Azerbaijan) - Giorgi Kilasonia (Georgia) - won with the second full advantage

Ramiz Asgarov (Azerbaijan) - Umar Madaminov (Kyrgyzstan) - 0:3



66 kg

Valeh Eyvazli (Azerbaijan) – Sarvan Abdullazada (Azerbaijan) – 4:1

Kanan Ganiyev (Azerbaijan) – Raul Asadullayev (Azerbaijan) – 0:5



+80 kg

Vladislav Samojonov (Kazakhstan) – Zaur Samadov (Azerbaijan) – 5:0

Kanan Ganiyev (Azerbaijan) – Safter Mammadzada (Azerbaijan) – won by second full advantage



It should be noted that the finals of the competition will be held on May 18.



Idman.biz