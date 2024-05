10 Azerbaijani boxers started the international tournament with victory - PHOTO

Heydar Aliyev Cup-2024 international tournament among junior boxers has started in Baku.

Idman.biz reports that on the first day of the traditional competition held at the Baku Boxing Center, fights in 4 weight categories took place.

10 boxers of the Azerbaijan national team won in the matches organized within the 1/8 final stage and advanced to the quarter-final.

18 fights will be held on the second day of the tournament.

1/8 final

46 kg

Aidos Ussenov (Kazakhstan) – Ali Aliyev (Azerbaijan) – 5:0

Huseyn Guliyev (Azerbaijan) – Khudaiberdi Abidzhanov (Kyrgyzstan) – 4:0

Ramiz Danieli (Georgia) – Farid Guliyev (Azerbaijan) – 3: 2

Khikmet Mammadov (Azerbaijan) – Nurassyl Kaiyrgazy (Kazakhstan) – 2:3



48 kg

Bexultan Khuzhamzhar (Kazakhstan) – Oguz Hasanov (Azerbaijan) – 5:0

Said Aslanzade (Azerbaijan) – Vakhtang Todua (Georgia) – 5:0

Dias Saidkarim (Kazakhstan) – Nihad Gasimov (Azerbaijan) – 1:4

Umid Rustamov ( Azerbaijan) - Imran Akhundov (Azerbaijan) - won with the second full advantage



50 kg

Aflatun Ismiyev (Azerbaijan) – Ulvi Alakbarov (Azerbaijan) – 0:5

Rassul Seidish (Kazakhstan) – Ismayil Rzayev (Azerbaijan) – 2:3

Zubair Akramov (Kyrgyzstan) – Karim Sultanov (Azerbaijan) – 0:5

Yerdavlet Atayov ( Kazakhstan) – Siarhei Zayats (Belarus) – 4:1

57 kg

Akzhurek Kalabay (Kazakhstan) - Tashkelat Guliyev (Azerbaijan) - 5:0

Tamerlan Alimzanov (Azerbaijan) - Mahammadali Mammadli (Azerbaijan) - 5:0

Hasrat Mehdiyev (Azerbaijan) - Nihat Aghayev (Azerbaijan) - Sahin

won with the second full advantage

Aslanov (Azerbaijan) – Toghrul Guliyev (Azerbaijan) – 5:0

Rizat Tynyshtyk (Kazakhstan) – Vasil Nikolaenko (Georgia) – 0:5

It should be noted that the finals of the competition will be held on May 18.

Idman.biz