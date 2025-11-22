“Sərbəst güləşçilərimizin İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı çıxışı uğurlu sayıla bilməz” - Elman Əzimzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Heç kimə sirr deyil ki, bu gün axşam Ər-Riyada başa çatacaq İslam Həmrəyliyi Oyunlarında əsas qızıl medal ümidləri Azərbaycan güləşçilərinə, o cümlədən sərbəst güləşçilərə bağlanmışdı. Əgər yunan-Roma güləşçilərimiz sensasiyalı şəkildə qızıl medal qazana bilmədilərsə, sərbəst güləşçilərimiz qızıl medal əldə etdilər. Bu uğuru Azərbaycana 86 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Arseniy Djioyev gətirdi.
İdman.Biz “sərbəst güləşçilərimizin çıxışını ümumilikdə necə qiymətləndirmək olar?” sualı ilə Azərbaycan Əməkdar məşqçisi, sərbəst güləş üzrə tanınmış mütəxəssis Elman Əzimzadəyə müraciət edib.
“Düşünürəm ki, sərbəst güləşçilərimizin İslamiadadakı çıxışı uğurlu sayıla bilməz. Biz dünya güləşində liderlərdənik və belə nəticə, xüsusilə də olimpiya çəki dərəcələrində, ürəkaçan deyil. Təəssüf ki, mənim yetirməm Hacı Əliyevdən sonra komandada aydın lider yox idi və nəticədə biz hətta İslam Oyunlarında belə qalib gəlməyi bacarmadıq. Komandada potensial var və onu qorumaq üçün ciddi hazırlıq aparmaq lazımdır ki, Los Anceles Olimpiadasına qədər bu potensialı əldən verməyək”, - deyə Elman Əzimzadə bildirib.
Vüqar Vüqarlı