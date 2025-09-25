25 Sentyabr 2025
RFİ Tufan Sadıqovun fəaliyyətini qadağan etdirmək iddiasında israrlıdır

25 Sentyabr 2025 02:11
17
Rusiya Futbol İttifaqının (RFİ) baş katibi Maksim Mitrofanov bəyan edib ki, təşkilat Tufan Sadıqovun futbol fəaliyyətini qadağan etmək məsələsi barədə bir daha danışıb.

İdman.biz bildirir ki, Mitrofanov Sadıqovun fəaliyyətinin qadağan edilməsi üçün əsaslar olduğu təqdirdə Beynəlxalq Futbol Federasiyasına (FİFA) müraciət etməyə hazırdır.

9 sentyabr 2025-ci ildə Moskva vilayətinin Arbitraj Məhkəməsi "Ximki" klubunu müflis elan edib. Azərbaycan əsilli biznesmen Tufan Sadıqov bu klubun investoru olub.

"Biz materialları nəzərdən keçirmək üçün Nəzarət və İntizam Komitəsinə təqdim etmişik. İndi Nəzarət və İntizam Komitəsi bütövlükdə "Ximki"nin rəhbərliyi ilə bağlı məsələləri nəzərdən keçirəcək və onların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün əsasların olub-olmaması, hansı məsuliyyətə cəlb edilməsi və konkret olaraq kimin olması barədə qərar qəbul edəcək. Bu qərarlar qəbul edildikdən sonra bütün halları, o cümlədən borcların ödənilməsinin mümkün olub-olmadığını nəzərə alaraq, FİFA-ya müraciət edəcəyik. sanksiyaları genişləndirin və bütün dünyada futbol fəaliyyətinə qadağa qoyulsun”, - TASS Mitrofanovun sözlərindən sitat gətirir.

2025-ci il iyunundan Sadıqovun Türkiyənin "Serikspor Belediyespor" klubunun sahibi olduğu bildirilir. Klubun baş məşqçisi Sergey Yurandır.

