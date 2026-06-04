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“Liverpul” Diomandenin transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 İyun 2026 22:06
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“Liverpul” Diomandenin transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb

“Liverpul” cinah oyunçusu Yann Diomandenin transferi ilə bağlı “RB Leypsiq” ilə danışıqlara başlayıb.

İdman.Biz-in The Athletic-ə istinadən məlumatına görə, Mersisaydlıların oyunçu üçün müqavilə bağlamaq şansı PSJ-dən daha yüksəkdir.

Mənbənin məlumatına görə, “Leypsiq” dəfələrlə 19 yaşlı futbolçunun satılmadığını və klubun mövqeyini dəyişdirmək üçün 130 milyon avrodan çox təklif tələb olunduğunu bildirib. “Liverpul”un ötən yay 522 milyon avro xərclədiyini və digər mövqeləri gücləndirmək ehtiyacını nəzərə alsaq, İngiltərə klubu oyunçunu transfer etməkdə tərəddüd edə bilər.

Diomandenin “RB Leypsiq”lə 2030-cu ilə qədər müqaviləsi var və müqavilədə sərbəst buraxılma bəndi yoxdur. PSJ də oyunçuya güclü maraq göstərir, lakin hələlik “Liverpul” qədər irəliləyiş əldə etməyib. Başqa bir iddiaçı “Mançester Siti”dir.

İdman.Biz
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