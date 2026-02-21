Zədəsi sağalan Messi MLS-in yeni mövsümdəki ilk matçında oynayacaq

“İnter Mayami”nin hücumçusu Lionel Messi əzələ zədəsindən sağalıb və MLS mövsümünün açılış oyununda “Los-Anceles”ə qarşı oynayacaq.
İdman.Biz bu barədə ESPN-ə istinadən məlumat verir.
Hücumçunun sol bud əzələsindən zədə alması səbəbindən yeni MLS mövsümünün açılış oyununda iştirakı şübhə altında idi. Bu səbəbdən, Amerika klubu Puerto Rikoda “İndependiente” ilə yoldaşlıq oyununu ləğv etdi, çünki hazırkı dünya çempionu iştirak edə bilməzdi.
“İnter Mayami” ötən il turnirin qalibi olub. Keçən il Florida komandası finalda “Vankuver Vaytkaps”ı 3:1 hesabı ilə məğlub etmişdi.