3 Dekabr 2025
AZ

Hans-Diter Flik: “Real”ın matçını izləmədim, diqqətim “Barselona”ya yönəlib”

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 00:57
29
Hans-Diter Flik: “Real”ın matçını izləmədim, diqqətim “Barselona”ya yönəlib”

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatan “Real Madrid” və “Jirona” arasındakı matçı izləmədiyini etiraf edib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, alman məşqçi diqqətini tamamilə komandasının hazırlıqlarına yönəltdiyini vurğulayıb.

“Görmədim. Mənə mesajlar göndərildi, ondan sonra bildim ki, nəsə baş verib. Oyandığımda ən yaxşı anları seyr elədim. Mən sadəcə, diqqətimi öz komandama yönəltmişəm”, - “Mundo Deportivo” Flikdən sitat gətirib.

“Real Madrid”in “Jirona” ilə oyununun nəticəsi Kataloniya klubuna turnir cədvəlində birinci yerə yüksəlməyə imkan verib. “Blaugrana” “Real Madrid”i bir xalla üstələyib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Traffordu saxlayaq, Orteqanı sataq” – Qvardiola qapıçını itirmək istəmir
01:50
Dünya futbolu

“Traffordu saxlayaq, Orteqanı sataq” – Qvardiola qapıçını itirmək istəmir

Yerini Donnarummaya verəndən sonra Trafford “Mançester Siti”dən ayrılmaq niyyətindədir
“Mançester Siti” doqquz qolluq oyundan qalib çıxıb, “Everton” minimal üstünlüklə üstün olub - VİDEO
01:40
Dünya futbolu

“Mançester Siti” doqquz qolluq oyundan qalib çıxıb, “Everton” minimal üstünlüklə üstün olub - VİDEO

“Mançester Siti” 28 xalla ikinci yerdədir
“Nyukasl” “Monako”nun yarımmüdafiəçisini heyətinə qatmağı düşünür
01:32
Dünya futbolu

“Nyukasl” “Monako”nun yarımmüdafiəçisini heyətinə qatmağı düşünür

Laminin üç alternativi var
“Liverpul” və “Arsenal” bu qış Rodriqonu “Real”dan 85-90 milyon avroya transfer edə bilər
00:20
Dünya futbolu

“Liverpul” və “Arsenal” bu qış Rodriqonu “Real”dan 85-90 milyon avroya transfer edə bilər

“Real” yaxşı pul verən olsa, 24 yaşlı oyunçunu satmağı düşünür
Holand Premyer Liqa tarixində 100 qola ən tez çatan oyunçudur - VİDEO
00:01
Dünya futbolu

Holand Premyer Liqa tarixində 100 qola ən tez çatan oyunçudur - VİDEO

Holand “Siti”yə 2022-ci ilin yayında qoşulub
Konte oyunçular tərəfindən 2024/25 mövsümünün ən yaxşı məşqçisi seçilib
2 Dekabr 23:50
Dünya futbolu

Konte oyunçular tərəfindən 2024/25 mövsümünün ən yaxşı məşqçisi seçilib

İtalyan məşqçi 2024-cü ilin yayında “Napoli” klubuna rəhbərlik edir

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb