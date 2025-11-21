Səudiyyə Pro-Liqası: Benzamanın komandası “Ər-Riyad”a qalib gəlib

Səudiyyə Ərəbistanı Pro-Liqasının doqquzuncu turu “Əl-İttihad” və “Ər-Riyad” komandaları arasında keçirilən oyunla başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunda “Əl-İttihad”ın 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.
Kərim Benzema 24-cü dəqiqədə hesabı açıb. “Ər-Riyad”ın müdafiəçisi Məhəmməd Əl-Xeybəri 42-ci dəqiqədə öz qapısına vurduğu qol ilə meydan sahiblərinin üstünlüyünü ikiqat artırıb. İkinci hissədə Mamadu Silla 77-ci dəqiqədə fərqi azaldıb.
Bu matçdan sonra “Əl-İttihad” liqa cədvəlində 14 xalla yeddinci yerdədir. “Ər-Riyad” səkkiz xalla 13-cü yerdədir.