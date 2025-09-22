İngiltərə millisinin çalışdırıcısı ən yaxşı qadın məşqçidir - VİDEO

İngiltərə millisini çalışdıran Sarina Viqman qadın futbolunun ən yaxşı məşqçisi seçilib.
İdman.biz bildirir ki, Niderland əsilli Viqmanın 56 yaşı var.
O əvvəllər öz ölkəsinin də yığmasını çalışdırıb.
İdman.biz
Aytana Bonmati İspaniya millisinin yarımmüdafiəçisidir
Lopes həm də İspaniya millisinin hücumçusudur
Yığmanın düşərgəsinə 24 futbolçu dəvət olunub
Azərbaycanın U-19 millisinin baş məşqçisi Moldovada keçirilən yoxlama görüşlərini dəyərləndirib
Komandalar arasında ikinci yoxlama oyunu sentyabrın 18-də keçiriləcək
Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub