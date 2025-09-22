İngiltərə millisinin çalışdırıcısı ən yaxşı qadın məşqçidir - VİDEO

24 Sentyabr 2025
22 Sentyabr 2025
İngiltərə millisini çalışdıran Sarina Viqman qadın futbolunun ən yaxşı məşqçisi seçilib.

İdman.biz bildirir ki, Niderland əsilli Viqmanın 56 yaşı var.

O əvvəllər öz ölkəsinin də yığmasını çalışdırıb.

