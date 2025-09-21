24 Sentyabr 2025
AZ

25 il əvvəl Zemfira Meftahətdinova Azərbaycan idmanını dəyişdi - İDMAN.BİZ-in MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Atıcılıq
Müsahibə
21 Sentyabr 2025 13:13
171
25 il əvvəl Zemfira Meftahətdinova Azərbaycan idmanını dəyişdi - İDMAN.BİZ-in MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

21 sentyabr 2000-ci ildə Sidneydə Olimpiya Oyunlarında ilk dəfə Azərbaycan himni qızıl medalın parıltısı fövqündə səsləndi. Bu tarixi qələbənin müəllifi Azərbaycanın stend atıcılığının əfsanəsi — Zemfira Meftahətdinova idi. Onun adı idman tariximizin yeni mərhələsi ilə əbədi bağlıdır.

2000-ci il Olimpiadasında Azərbaycan iki qızıl medal qazandı. Amma Namiq Abdullayev Olimpiadanın son günlərində çempion oldu, Meftahətdinova isə bunu ilk edən idi.

Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Zemfira Meftahətdinova İdman.biz-ə müsahibə verib:.

— Öz hisslərinizi xatırlayırsınızmı?

— Əlbəttə (gülür). Bilirdim ki, liderəm və mənim qalibiyyətim barədə xəbər final hələ başa çatmamış yayılmışdı — hələ iki atış qalmışdı. Özümü topladım və işi sona çatdırdım. Biz məşqçimlə birlikdə iki Olimpiya rekorduna imza atdıq — onlar növbəti üç Olimpiya ərzində toxunulmaz qaldı.

— O anda tarixə düşdüyünüzü anlayırdınızmı?

— Təbii ki, çox sevinirdim, qürur hissi ilə dolub-daşırdım. Bayrağımız ucaldı, Azərbaycanın himni səsləndi. Məşqçimlə birlikdə əldə etdiyimiz uğurla fəxr edirdik.

2003-cü ilə qədər bizim öz atıcılıq meydançamız yox idi. Gənclər və İdman Nazirliyinin, eləcə də Milli Olimpiya Komitəsinin dəstəyi ilə xaricdə məşq edirdik.

Qələbədən sonra Yaponiyadan olan komanda bizim metodikamıza maraq göstərdi və Azərbaycanda atıcılıq meydançasının olmadığını öyrənəndə şoka düşdülər. Amma biz nəticəyə nail ola bildik.

— Hər il bu tarixi qeyd edirsinizmi?

— Əlbəttə, öz yaxın çevrəmdə. Və bu 25 illik yubileyi mütləq qeyd edəcəyik.

— Qızıl medalı harada saxlayırsınız?

— Mükafatlarımı evdə saxlayıram, kiçik bir sərgim var. Onların arasında ən diqqətçəkən yeri isə “Sidney-2000”in qızıl medalı və “Afina-2004”ün bürünc medalı tutur.

Teymur Tuşiyev
İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

III MDB Oyunları öncəsi Gəncədə sınaq turniri keçirilib
8 Sentyabr 23:14
Atıcılıq

III MDB Oyunları öncəsi Gəncədə sınaq turniri keçirilib

Yarışda təşkilati və texniki məsələlər yoxlanılıb
Atıcılıq üzrə Azərbaycan çmpionatı yekunlaşıb - FOTO
7 Sentyabr 13:28
Atıcılıq

Atıcılıq üzrə Azərbaycan çmpionatı yekunlaşıb - FOTO

Qaliblərə medal, fəxri diplom və xüsusi mükafatlar təqdim olunub
Güllə atıcılığı üzrə Azərbaycan çempionatının QALİBLƏRİ - FOTO
5 Sentyabr 12:24
Atıcılıq

Güllə atıcılığı üzrə Azərbaycan çempionatının QALİBLƏRİ - FOTO

Ruslan Lunyov, Rəsul Məmmədov, Zeynəb Sultanova, Nigar Ramazanova qızıl medal qazanıblar
Azərbaycanın paragüllə atıcısından Serbiyada QIZIL MEDAL
28 Avqust 17:23
Atıcılıq

Azərbaycanın paragüllə atıcısından Serbiyada QIZIL MEDAL

Kamran Zeynalov 10 metr məsafədən atəş açmada uğurlu olub
Olimpiya çempionumuz: "Heç vaxt dopinqdən istifadə etməmişəm"
27 Avqust 15:36
Atıcılıq

Olimpiya çempionumuz: "Heç vaxt dopinqdən istifadə etməmişəm"

Veteran idmançı dəfələrlə dopinq-testdən keçdiyini və nəticəsinin daim mənfi olduğunu söyləyib
Azərbaycanın yığmasının üzvü 27 yaşında vəfat edib
7 Avqust 11:59
Atıcılıq

Azərbaycanın yığmasının üzvü 27 yaşında vəfat edib

27 yaşlı idmançı uzun müddət xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub