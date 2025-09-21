25 il əvvəl Zemfira Meftahətdinova Azərbaycan idmanını dəyişdi - İDMAN.BİZ-in MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

21 sentyabr 2000-ci ildə Sidneydə Olimpiya Oyunlarında ilk dəfə Azərbaycan himni qızıl medalın parıltısı fövqündə səsləndi. Bu tarixi qələbənin müəllifi Azərbaycanın stend atıcılığının əfsanəsi — Zemfira Meftahətdinova idi. Onun adı idman tariximizin yeni mərhələsi ilə əbədi bağlıdır.
2000-ci il Olimpiadasında Azərbaycan iki qızıl medal qazandı. Amma Namiq Abdullayev Olimpiadanın son günlərində çempion oldu, Meftahətdinova isə bunu ilk edən idi.
Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Zemfira Meftahətdinova İdman.biz-ə müsahibə verib:.
— Öz hisslərinizi xatırlayırsınızmı?
— Əlbəttə (gülür). Bilirdim ki, liderəm və mənim qalibiyyətim barədə xəbər final hələ başa çatmamış yayılmışdı — hələ iki atış qalmışdı. Özümü topladım və işi sona çatdırdım. Biz məşqçimlə birlikdə iki Olimpiya rekorduna imza atdıq — onlar növbəti üç Olimpiya ərzində toxunulmaz qaldı.
— O anda tarixə düşdüyünüzü anlayırdınızmı?
— Təbii ki, çox sevinirdim, qürur hissi ilə dolub-daşırdım. Bayrağımız ucaldı, Azərbaycanın himni səsləndi. Məşqçimlə birlikdə əldə etdiyimiz uğurla fəxr edirdik.
2003-cü ilə qədər bizim öz atıcılıq meydançamız yox idi. Gənclər və İdman Nazirliyinin, eləcə də Milli Olimpiya Komitəsinin dəstəyi ilə xaricdə məşq edirdik.
Qələbədən sonra Yaponiyadan olan komanda bizim metodikamıza maraq göstərdi və Azərbaycanda atıcılıq meydançasının olmadığını öyrənəndə şoka düşdülər. Amma biz nəticəyə nail ola bildik.
— Hər il bu tarixi qeyd edirsinizmi?
— Əlbəttə, öz yaxın çevrəmdə. Və bu 25 illik yubileyi mütləq qeyd edəcəyik.
— Qızıl medalı harada saxlayırsınız?
— Mükafatlarımı evdə saxlayıram, kiçik bir sərgim var. Onların arasında ən diqqətçəkən yeri isə “Sidney-2000”in qızıl medalı və “Afina-2004”ün bürünc medalı tutur.
Teymur Tuşiyev
İdman.biz